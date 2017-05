Sturm gegen GAK: Ein Jubiläum, das keiner will

10.05.2017, 08:00 Uhr

Mario Haas und Martin Amerhauser erinnern sich an das letzte Grazer Stadtderby vor genau zehn Jahren.

Besondere Jubiläen werden im Sport in der Regel groß gefeiert, im Fall des Grazer Stadtderbys bleiben Jubelchöre aber aus. Am 17. Mai ist es nämlich bereits unglaubliche zehn Jahre her, dass Sturm und GAK in der höchsten österreichischen Spielklasse zum bis dato letzten Mal die Klingen gekreuzt haben.Seitdem hat sich nicht nur der Name des Stadions geändert, sondern auch die Voraussetzungen. Folgte zunächst der bittere Gang in die Regionalliga, mussten die Rotjacken nach insgesamt vier Konkursen komplett bei null beginnen. Aktuell läuft der lange Weg zurück, das nächste Ziel lautet Landesliga.

Wehmut herrscht vor

In aller Freundschaft

Derby-Bilanz

Sturm Graz blieb der totale Abstieg zwar erspart, dem Konkurs folgte 2007 der erfolgreich durchgewunkene Zwangsausgleich. Trotz Punkteabzug behauptete die Elf von Franco Foda ihre Bundesliga-Zugehörigkeit.Doch trotz aller Turbulenzen hätten wohl die wenigsten Fans daran gedacht, dass das Derby in der 35. Runde das vorläufig letzte sein sollte. "Es tut jedem weh, dass es heute keine Spiele mehr gegeneinander gibt. Die Jüngeren können sich das ja gar nicht mehr vorstellen: Schon eine Woche vor der Partie sind Wetten abgeschlossen worden, bei jedem hat’s gekribbelt", denkt Sturm-Legende Mario Haas wehmütig zurück.Dass ausgerechnet der "Bomber" das letzte Derby-Tor geschossen hat, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. "Es war ein Wahnsinn, dass gerade ich getroffen habe." Martin Amerhauser stand aufseiten der Verlierer in der Startelf, die Erinnerungen an die Partie sind ungebrochen. "Bei uns hat es im Verein schon gebrodelt, dennoch waren wir voll auf dieses Derby fokussiert. Es wäre schön, wenn es in Zukunft wieder eine so tolle Stimmung im Stadion geben würde." Damit man die Zeit bis zur GAK-Rückkehr überbrücken könnte, regt Haas ein Freundschaftsspiel pro Jahr an. "So könnte man die Rivalität wieder aufleben lassen."197185, davon 130 auf Profi-Ebene71 Sturm-, 65 GAK-Siege, 49 Remis