Wings For Life World Run 2018

07.05.2018, 00:46 Uhr

war wieder ein großes, erfolgreiches Laufereignis.Globale Läufer vereinigten sich, um mehrGeschichte zu machen und das ist ihnen gelungen.Am 6. Mai 2018 starteten Läufer und Rollstuhlfahrer auf der ganzen Welt, genau zur selben Zeit, um 11 Uhr UTC. Bei uns in Wien war das um 13:00 Uhr, bei sehr sonnigem Wetter und starker Hitze. Egal ob es im teilnehmenden Land, Tag oder Nacht war, Frühling oder Herbst, alle Läufer versuchten der sich bewegenden Ziellinie, dem Catcher-Car, so lange wie möglich voraus zu sein. Alle mit dem gleichen Ziel; Geld beschaffen, um zu helfen, eine Heilung für Rückenmarkverletzung zu finden.

Dieser besondere Lauf ist für jeden der Spaß am Laufen hat geeignet, vom Anfänger bis zum Spitzensportler. Dieser einzigartige Lauf erfordert keine Vorkenntnisse, auch keine Lauffähigkeit, hier muss man sich einfach nur registrieren und gegen die Welt laufen, um Geld für die Forschung zu Rückenmarksverletzungen zu sammeln, da das größte Laufereignis der Welt, weitere Hindernisse überwindet. Das Catcher Car, die sich bewegende Ziellinie, jagt Läufer und Rollstuhlfahrer, bis nur noch die beiden Global Champions laufen.In diesem Jahr war es der schwedische Abenteurer und Rollstuhlathlet, der Geschichte schrieb, indem er das Catcher Car am längsten in Sunrise, Florida in der USA, übertrumpfte und mit einer beeindruckenden Distanz von 89,85km die zweite WM-Krone in Folge gewann, ganze 13,1km weiter als der Zweitplatzierte Andreas Straßner, der in Deutschland einen beeindruckenden nationalen Sieg verbuchen konnte. Was Andersons Sieg noch eindrucksvoller macht, ist die Tatsache, dass er es wieder einmal in einem normalen Rollstuhl anstatt in einem Custom-Rennstuhl gemacht hat.Bei den Damen Siegte Portugals, zuvor eine nationale Event-Gewinnerin, kämpfte hart, um die Gesamtwertung der Frauen mit einer Distanz von 53,78 km zu gewinnen. Nunes, die in München-in Deutschland an den Start ging, gewann den Lauf mit einem Vorsprung von nur 50 m über Kroatiens bester Läuferin, Nikolina Šustić.Von Kuwait über Kolumbien, Australien bis Aserbaidschan haben Läufer und Rollstuhlsportler an über 200 Standorten in 66 Ländern geholfen, denan mehr Orte auf dem Planeten zu verteilen, als je zuvor.Die beispiellose Show von globaler Kameradschaft und Wettbewerb führte dazu, dass am Sonntag, dem fünften Rennen der weltweit einzigartigsten Rasse, über 100.000 Teilnehmer 934.484 Kilometer zurücklegten, was für die Rückenmarksforschung ein enormes Geld und Bewusstsein schafft - erstaunliche 23,5 Mal der Umfang des Planeten Erde!ist eine internationale Non-Profit-Stiftung mit nur einer Mission, um Wissenschaftlern dabei zu helfen, eine Heilung für Rückenmarksverletzungen zu finden. 100% Ihrer Anmeldegebühr und Spenden gehen direkt an Spitzenforschungsprojekten weltweit.Hier können sie sich für den nächsten Lauf anmelden: