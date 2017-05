"Zimbo" tritt vom Parkett ab

03.05.2017, 07:30 Uhr

Urgestein Hermann Zimmermann hört auf, für den Handballmarathon macht er aber gern eine Ausnahme.

Ende nach 43 Jahren

Wie schnell ein Jahr vergeht, merkt man nicht zuletzt dann, wenn Ende April ein Telefonat mit Ulf Arlati, seines Zeichens Mastermind hinter dem inzwischen legendären Handballmarathon, ansteht. "Wir sind mit den Vorbereitungsarbeiten fast fertig und freuen uns schon riesig auf Freitag!", kann er den Start der 11. Auflage kaum mehr erwarten.Als Mitwirkender der ersten Stunde wird auch Hermann Zimmermann am Freitag und Samstag auf dem Seiersberger Parkett in der Kuss-Halle zu bewundern sein. Und dennoch, diesmal wird alles anders sein als bisher. "Ich habe vergangenes Wochenende einen endgültigen Schlussstrich unter meine Handballkarriere gezogen", erzählt der 55-Jährige nicht ohne Wehmut.Leicht sei ihm die Entscheidung nicht gefallen, immerhin dominierte der Handball sein Leben seit 1974. "Ich war damals in der Sport-Hauptschule Graz und habe zunächst eigentlich Leichtathletik betrieben. Wie man dann gesehen hat, dass ich Linkshänder bin, wurde ich gefragt, ob ich nicht die Sportart wechseln möchte."

Graz als Handball-Hochburg

Infos zum Handballmarathon 2017

Ein folgenschwerer Schritt, allerdings im positiven Sinne. So führte ihn der neu eingeschlagene Weg auch zur Erfolgsmannschaft von Waagner-Biro. "Bei jedem Heimspiel war die alte ASKÖ-Halle voll, das waren unbeschreibliche Momente." Auch als Trainer war "Zimbo" zuletzt mehrere Jahre aktiv, mit seinem Job bei der Grazer Feuerwehr wurde es aber zunehmend stressiger."Jetzt habe ich dann zumindest mehr Zeit für meine Frau und zum Radfahren." Nur für den Handballmarathon wird er weiterhin eine Ausnahme machen. "Den Ulf kenne ich seit der Schulzeit, da mitzuspielen ist eine Ehrensache."Die beeindruckende Summe von 220.000 Euro ist in den vergangenen zehn Jahren von den teilnehmenden Teams und Gönnern gespendet worden, auch heuer wird steirischen Familien, unter anderem dem kleinen Mexx, der unter einer Cerebralparese leidet, geholfen.Freitag, 5. Mai (14–20 Uhr), Samstag, 6. Mai (8–20 Uhr)Kuss-Halle Seiersberg (Haushamer Straße 7)220.000 Euro