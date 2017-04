Botschaft der WKO Steiermark zum Tag der Arbeit: Miteinander statt gegeneinander

27.04.2017, 15:11 Uhr

Wirtschaftskammer Steiermark betont anlässlich des Tages der Arbeit am 1. Mai die Wichtigkeit der Arbeitgeber.

70.333 steirische Unternehmen, die 362.685 Arbeitsplätze bieten und knapp 12 Milliarden Euro an bezahlten Löhnen und Gehältern pro Jahr: Zum Tag der Arbeit am 1. Mai heißt es seitens der Wirtschaftskammer Steiermark: "Was wäre ein Tag der Arbeit ohne Arbeitgeber?" Im Zuge einer Pressekonferenz wurde dabei ein Arbeitsklimaindex vorgestellt, der ein Stimmungsbild über die Situation von Arbeitgebern und Arbeitnehmern bietet.

Scharfe Kritik am Video der AK Oberösterreich

Positive Stimmung auf beiden Seiten

Weniger Lohnnebenkosten und Bürokratie

Zeugnis für WKO-Service

Entgleisung, Skandal, Überschreiten der roten Linie – trotz des positiven Tenors der Pressekonferenz der Wirtschaftskammer Steiermark zum Tag der Arbeit, hagelte es zu Beginn Kritik am kürzlich veröffentlichten Video der Arbeiterkammer Oberösterreich. In diesem werden laut Wirtschaftkammer Steiermark Unternehmer als geldgierig, diskriminierend, respektlos und sexistisch dargestellt. "Wir sind für ein gelebtes Miteinander von Arbeitgebern und Arbeitnehmern", betont der steirische Wirtschaftskammerpräsident Josef Herk. "Welches Bild sollen Jugendliche von Unternehmern und Arbeitgebern bekommen, wenn sie solche Videos sehen?", fragt Wirtschaftskammer-Direktor Karl-Heinz Dernoscheg.Die Kernthematik der Pressekonferenz ist jedoch erfreulich: Ein unter 250 Arbeitgebern und 250 Mitarbeitern erhobener Arbeitsklimaindex zeichnet ein positives Bild. So bewerten 94 Prozent der Arbeitgeber und 78 Prozent der Arbeitnehmer das Miteinander im Unternehmen als "sehr gut" oder "gut". "Es gilt heute Danke zu sagen – an alle Arbeitgeber und an alle Arbeitnehmer", betont Herk. "Interessant ist, dass die Übereinstimmung der Einschätzungen auf Arbeitgeber wie Arbeitnehmerseite nahezu ident ist", hebt Dernoscheg hervor. So werden als häufigste Maßnahmen zur Förderung des Miteinanders im Unternehmen auf beiden Seiten Mitarbeiter-Veranstaltungen, die Förderung von Weiterbildungen und Betriebsausflüge am häufgisten genannt.Als dringliche Maßnahmen bewerten sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer die Senkung der Lohnnebenkosten. Den Arbeitgebern liegt auch eine Erleichterung im Arbeitsrecht allgemein am Herzen, während Mitarbeiter Angebote für gesundheitsfördernde Maßnahmen schätzen. Erschwerende Einflüsse für die tägliche Arbeit im Unternehmen sind laut dem Arbeitsklimaindex die Bürokratie sowie der Kostendruck. "Wir forcieren das Miteinander aller Beteiligten, denn gemeinsam tragen wir zum Fortschritt des Landes bei", so Herk.Heute war auch Zeugnistag für die Serviceleistungen der steirischen Wirtschaftskammer, die im Vorjahr 29.300 Kunden und über 88.000 Fälle zählte. Die Kunden bewerteten die Tätigkeit der Wirtschaftskammer mit der Schulnote 1,2. Sogar 92,5 Prozent der Servicekunden waren mit den Beratungen und Angeboten der WKO "zufrieden" oder "sehr zufrieden". Das Serviceangebot soll, genauso wie das Bildungsangebot am Wirtschaftsförderungsinstitut und der Fachhochschule Campus 02, weiter gefördert und ausgebaut werden.