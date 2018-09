Digitalisierungs-Trend: Das Internet durchdringt unsere "offline" Welt

17.09.2018, 23:12 Uhr

Smartphone, morgen mit der Datenbrille, unserem Activitytracker oder der Hololens.Und auch wenn wir selbst nicht bewusst "online" sind: Unser Auto oder Kühlschranksind es - dank "Internet der Dinge" - bereits schon und agieren vorausschauend.Während wir uns aktuell noch ganz bewusst Informatioen aus den Netz holen,werden uns künftig gewisse Info-Happen zur rechten Zeit am -hoffentlich-rechten Ort erreichen.Auch das datengestützte Marketing profitiert durchInstore-Analytics Technologien der Mikro-Ortung wie dem iBeacon von Apple.Spezielle Sonderangebote am Point of Sale können damit ebensorealisiert werden, wie das Lenken von Besucherströmen in Sportstadien zurkürzesten Warteschlange.