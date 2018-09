Dyadic Games entwickelt "Grazer Zelda"

12.09.2018, 06:00 Uhr

Noch bis 18. September kann die Grazer Action-RPG "Sikanda" auf Kickstarter.com finanziell unterstützt werden. Veröffentlicht wird das Spiel 2020 unter anderem für die Nintendo Switch.

Gemeinsam mit einem Team an Freelancer aus Lettland, Kanada, Japan, Deutschland und den USA arbeitet der Grazer Spieleentwickler "Dyadic Games" derzeit an seinem ersten Release. "Sikanda", ein Action-Rollenspiel für PC, Mac, Linux und die Nintendo Switch, soll schon 2020 veröffentlicht werden. "Wenn die Finanzierung gut läuft eventuell schon im Februar", verrät Gründer und Projektleiter Stefan Kohl.

Gegründet wurde das Unternehmen "Dyadic Games" vor zwei Jahren. "Dyadic bedeutet zweiteilig. Und das ist es auch, was ein gutes Spiel ausmacht: Auf der einen Seite das Spielerlebnis, auf der anderen Seite die Story." Diese ist dem ehemaligen TU-Graz-Studenten ein besonderes Anliegen: "Spiele sind eine Möglichkeit, Geschichten zu erzählen." Den Wunsch die Geschichte von "Sikanda" zu erzählen, hegt Stefan Kohl schon seit geraumer Zeit: "In ihren Grundzügen ist sie schon 12 Jahre alt. Bei der Produktion verarbeitet man da Unterbewusst dann auch Eindrücke aus der Heimat."In dem Spiel "Sikanda" geht es um die Insel Galintrea, die ihre Lebensenergie aus fünf Türmen speist, das heißt das Leben auf der Insel erst ermöglichen. Eine Gruppe von Unbekannten, nur bekannt als "Der Kreis", verdecken diese Türme allerdings und verhindern so, dass die Türme die Insel mit der lebenswichtigen Energie versorgen. Es liegt an Tarak oder Venda – der Spieler kann zwischen einem Helden und einer Heldin wählen – gemeinsam mit dem Schwert "Sikanda" die Insel vor dem Verderben zu retten. Das namengebende Schwert besitzt dabei die Fähigkeit, sich in insgesamt 12 unterschiedliche Gegenstände zu verwandeln und unterstützt die Helden so beim Lösen von Rätseln und beim Bekämpfen von Feinden.Wird die Finanzierung via Kickstarter-Crowdfunding bis 18. September nicht sichergestellt, wird das Spiel in Eigenfinanzierung oder mit einem Publisher fertiggestellt. Ideen gibt es auch für weitere Spiele genug: "Die müssen dann aber auch realisiert werden. Und dafür muss Sikanda ein Erfolg werden", so Kohl.