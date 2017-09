FH präsentiert drei neue Master-Lehrgänge

28.09.2017, 12:56 Uhr

"Das heurige Jahr beginnt mit einem starken Start. 6.000 Interessierte haben sich für einen Studienstart im Oktober 2017 beworben, nur rund 1.600 davon bekommen einen Platz", schildert FH Joanneum Rektor und Geschäftsführer Karl Peter Pfeiffer. Mit den berufsbegleitenden Masterlehrgängen "Luftverkehrsmanagement", "Technische Dokumentation" und "Visuelle Kommunikation und Bildmanagement" soll nun das Weiterbildungsangebot der FH Joanneum erweitert werden. "Die neuen Lehrgänge richten sich an Berufstätige, die sich parallel zu ihrer Tätigkeit weiterentwickeln möchten", so Pfeiffer. Insgesamt 52 ausgewählte Teilnehmer aus ganz Österreich starten in dieser Woche in die drei neuen Lehrgänge, die nach drei oder vier Semestern mit dem Master-Titel abgeschlossen werden können.Nähere Informationen zu den Lehrgängen gibt's unter: www.fh-joanneum.at