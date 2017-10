Großes E-Bike Quiz

14.10.2017, 11:56 Uhr

So lauten die Kommentare in der Presse, der Händler und der E-Wirtschaft.Wie viele E-Bikes sind nun wirklich im Alltag unterwegs?Bei der Eröffnung des neuen Med-Campus am Gelände des LKH-Graz war ich nicht nur dort anwesend, sondern ermittelte auch die Anzahl der E-Bikes.In Summe zählte ich 370 Fahrräder, die um den neuen Gebäudekomplex abgestellt waren. Kinderfahrräder wurden dabei nicht mitgezählt.Die Beantwortung der nachfolgenden Frage gibt es dann am Sonntag den 15.10.2017 um etwa 20 Uhr.