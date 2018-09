Linz: Kastner & Öhler eröffnet Infected in PlusCity

08.09.2018, 08:00 Uhr

Infected ist mit 2.200 Quadratmetern der größte Jeansanbieter in Oberösterreich.

Graz grüßt Linz: Das Traditionsunternehmen Kastner & Öhler eröffnet mit der Shop-Marke "Infected". Vorstand Martin Wäg eröffnete am Donnerstag den ersten selbstständigen Infected-Store in der Linzer PlusCity. Das Denim- und Fashion-Konzept bietet auf 2.200 Quadratmetern die größte Jeansauswahl in Oberösterreich und schafft 45 Arbeitsplätze. In Summe wurden rund 2,5 Millionen Euro investiert. „Angesichts der vielen positiven Rückmeldungen sind wir optimistisch, dass unser neuer Store bei unseren Kunden gut ankommen wird“, so Wäg, der bei Erfolg des Linzer Stores weiter expandieren will.