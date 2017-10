Preis der Region: Die heiße Votingphase läuft

03.10.2017, 15:59 Uhr

Zweiter Zwischenstand steht. Für das liebste Unternehmen kann man noch bis 8.10. abstimmen.



Abstimmen bis 8. Oktober



Zweiter Zwischenstand

40.000 Unternehmen leisten in der Steiermark einen Anteil an der zukunftsorientierten Entwicklung und dem wachsenden Wirtschaftsstandort. Mit dem "Preis der Region" will die WOCHE allen heimischen Betrieben, die ganz nebenbei noch Arbeitsplätze für fast 500.000 Menschen sicherstellen, die Chance geben, vor den Vorhang geholt zu werden.In allen Bezirken wird so die beliebteste Firma gesucht, beachtliche 249 Unternehmen wurden von unseren Leserinnen und Lesern dazu nominiert. Bis 8. Oktober läuft noch die Voting-Phase. ( Hier abstimmen)Im momentanen Zwischenstand führt in Graz nach wie vor Steinmetzmeister Provasnek, Platz zwei sichert sich weiter das ’s Fachl Graz, gefolgt von Wist – Studentenheime. Dahinter haben sich Jassis Plissee & Mode auf Platz vier und Commod-Haus auf Platz fünf eingereiht. Weiter vorne im Vergleich zu letzter Woche, nun an 6. Stelle, liegt Frauenheil (Sonja Lipp GmbH), danach kommt die Anton Paar GmbH, Intercoiffeur Mayer, Look Around What I Found (LAWIF) und die Haargalerie.