Trauen wir uns, wir selbst zu sein

05.10.2017, 13:22 Uhr

Martin Laschkolnig über Selbstwert bei der Langen Nacht der Inspiration.

Mein Studium in Indien, meine Entscheidung, Unternehmer zu werden, mit mehreren Unternehmen über die Jahre, mit Schwerpunkt im Einzelhandel, im Franchising und in der Weiterbildung. Die Studienzeit in den USA, die Entscheidung, Redner zu werden. Fast alle Schritte sind aus einer Fügung des Lebens entstanden, der ich mich gestellt und angenommen habe. Ich hätte das alles nie so planen können.

Grundsätzlich bin ich sehr neugierig darauf, was Menschen antreibt, warum Menschen Dinge tun und Großes erreichen. Ich bin ein Suchender, der mittlerweile dem Performance-Wahn entronnen ist. Ich bin ein Teamplayer und ziehe ein inspirierendes Gespräch jeder Party vor.Ich möchte gerne den Teilnehmern Mut machen, ihren eigenen Erfolg anzustreben, nicht den der Gesellschaft. Das zu leben, was im Einzelnen steckt und sich nicht an dem messen zu lassen, was uns die Gesellschaft aufzwingen möchte.Sei du selbst. Alle anderen sind schon besetzt. Dabei geht es nicht um Egoismus, sondern um gesundes Selbstbewusstsein. Wir alle haben Fähigkeiten, die wir einbringen können. Trauen wir uns und lehren wir auch unseren Kindern, dass sie sich trauen sollen.Ich finde die Lange Nacht der Inspiration ist eine wunderbare Idee – so viele verschiedene Rednerpersönlichkeiten mit den unterschiedlichsten Ansätzen, da ist sicher für jeden etwas dabei. Und wenn ich nur einen Satz mitnehmen und den wirklich in mein Leben integrieren kann, dann hat sich der Abend schon gelohnt.