"Voice sells": Denn der Ton macht die Musik

27.09.2017, 02:30 Uhr

Arno Fischbacher referiert bei der Langen Nacht der Inspiration am 10. Oktober.

Zehn Top-Referenten halten im Zuge der "Langen Nacht der Inspiration" am 10. Oktober zehnminütige Kurzvorträge und präsentieren ihre Erfolgsrezepte. Gastgeber des Top-Events, zu dem Magda Bleckmann im Zuge ihres Firmenjubiläums lädt, ist Manfred Bijondic, der mit dem Jaguar & Land Rover Center in der Fabriksgasse 27 das richtige Ambiente für eine inspirierende Nacht bietetMeine wichtigsten Schritte waren: meine Tätigkeit als Goldschmied, Schauspieler, Studiosprecher, Theater-Geschäftsführer und schließlich Privatradio-Teilhaber.Ich bin Wirtschafts-Stimmcoach, Redner, Autor und Experte für die unbewusste Macht der Stimme in Verkauf und Management. Ich bereite Führungskräfte und Mitarbeiter auf Verhandlungen, Präsentationen und Medienauftritte vor.Jeder Mensch nutzt seine Stimme täglich, die eigene Sprechweise wird zum "Normalsten" der Welt. Die unglaubliche Wirkung der Stimme rückt dadurch komplett aus dem Bewusstsein. Ich lenke in meinem Beitrag die Aufmerksamkeit schlaglichtartig auf die drei fatalsten Fallen, in die die meisten Menschen in der Kommunikation tappen: unpersönlich sprechen, Anspannung oder Nervosität verraten, zu verkäuferisch klingen.Der Ton macht die Musik, Voice sells! Sei dir bewusst, welchen ungenutzten Schatz du mit dir herumträgst. Unzulänglichkeiten sind erlernt, also neu erlernbar.Eine großartige Initiative. Eine perfekte Gelegenheit, in Themen hineinzuschnuppern, die für den Erfolg im Leben fundamental sind.