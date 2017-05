Von positiven Zukunftsaussichten

03.05.2017, 08:30 Uhr

Zwei aufstrebende Bezirke standen im Zentrum der aktuellen WKO-Tour.

Was beschäftigt die Unternehmer in den Bezirken Lend und Eggenberg? Das aktuelle Stimmungsbarometer holten Wirtschaftskammer und WOCHE im Rahmen einer Rundtour ein.Im vierten Grazer Bezirk statteten Karin Kranjec (WKO Steiermark) und WOCHE-Medienberaterin Katrine Volkmer den mehrheitlich positiv gestimmten Unternehmen "PROLEND Projektentwicklung GmbH", "Idee & Werk R. Tauder GmbH", "Grazer Spielstätten Orpheum, Dom im Berg und Schloßbergbühne Kasematten GmbH" sowie der "Trafik Soritz Stefan" einen Besuch ab. Etwas weiter westlich machten sich WKO-Regionalstellenleiter Viktor Larissegger und WOCHE-Medienberater Philip Fürstaller ein Bild der unternehmerischen Lage bei "IMMOLA Liegenschaftsverwertung und Projektentwicklungs GmbH", "Franz Großschädl Stahlgroßhandel", "Wirecard Central Eastern Europe GmbH", "net.search Personalmanagement GmbH sowie "Cocoome".Gebremst fühlen sich Unternehmer zum Teil durch langwierige Behördenverfahren, durch die die Entwicklung der Stadt gehemmt wird, auch wenn sich zuletzt bereits Verbesserungen gezeigt haben. Positiv gesehen wird die Planung eines Multimodalen Knoten (TIM) in Nahbereich der FH Joanneum.führt heute nach St. Peter.