Wahre Schönhe liegt an der Mur – Business Lunch mit Eszter Schratzer von "Pure Beauty"

12.09.2018, 05:00 Uhr

Ausbildungszentrum für Visagisten in Graz: Beauty-Pionierin Eszter Schratzer formt und fördert junge Talente.

Ein Schönheitssalon, eine Visagisten-Vermittlungsagentur und ein Ausbildungszentrum für Visagisten und Make-up Artists. Eszter Schratzer zählt zu den führenden Unternehmerinnen ihrer Branche in Graz und sprach im WOCHE-Business Lunch über Schönheit, Anforderungen und das neue Visagistik-Ausbildungszentrum, das sie im September eröffnet.Eszter Schratzer: Nein, gar nicht. Ich kam durch Zufall zu meinem Beruf, den ich als Berufung sehe. In meiner Heimat Ungarn arbeitete ich als Physiotherapeutin und Sportlehrerin. Mit 27 Jahren kam ich nach einem Schicksalsschlag nach Österreich und bekam keinen Job als Physiotherapeutin. Mit einer Freundin besuchte ich ein Farbseminar und ich war sofort Feuer und Flamme. In weiterer Folge war ich als Reisevisagistin für Guerlain und Lancome tätig, wollte nach meinem zweiten Kind aber von zuhause aus arbeiten. Daher kam auch die Idee, mich selbstständig zu machen.

"Pure Beauty" ist der Überbegriff für unsere drei Standbeine. 2002 habe ich die Visagistenschule "Visagistik Professionell" gegründet. 2004 kam die Visagistenvermittlungsagentur hinzu. Mein zweites Standbein ist der Kosmetiksalon, wo wir für unsere Endkunden da sind. Weiters bin ich sehr stolz auf die "Pandy's"-Generalvertretung in Österreich seit 2009, da das eine der innovativsten Naturkosmetikunternehmen ist und aufgrund ihrer hohen Wirksamkeit stark nachgefragt wird.Ich habe in den vergangenen 16 Jahren sicher mehr als 700 Visagisten ausgebildet. Der Platz in unseren Räumlichkeiten in der Sackstraße ist jetzt definitiv zu klein und wir müssen die Ausbildung von der Betreuung unserer Kunden ausgliedern. In der Annenstraße entsteht auf 200 Quadratmetern ein modernes Zentrum, wo wir uns ganz auf die Ausbildungen konzentrieren. In der Sackstraße sind wir aber weiterhin für unsere Kunden da.Da Visagistik kein Lehrberuf ist, bieten wir die große Berufsausbildung zum Make Up Artist und Haarstylisten sowie für "Pandy's" Sugaring Naturkosmetik und Massagen und auch Weiterbildungen an. Der erste Kurs startet im November und besteht aus sechs Modulen. Ein Modul wiederum dauert eine Woche und soll den Teilnehmern bestmögliches Wissen und Können vermitteln.Trotz der Internet-Generation wollen wir alle ehrliche und persönliche Beratung. Und das bekommen wir nur bei Fachkräften, daher ist auch eine profunde Ausbildung notwendig. Mit Make-up können wir die Persönlichkeit unterstreichen, was zu einem vorteilhafteren Äußeren und mehr Selbstbewusstsein führt. Und das wollen doch alle.Neben der Beratung und guten Arbeit auch auf das wissenschaftliche Wissen, denn das ist für eine gute Visagisten-Arbeit essenziell. Die Tatsache, dass wir die größte Visagistenschule Südösterreichs sind, macht mich schon stolz. Für Nachwuchs ist gesorgt, denn meine Töchter sind auch schon sehr interessiert (lacht).Grazerinnen sind schön, aber was Make-up betrifft, sind sie zu wenig mutig. Wir können und sollten uns ruhig mehr trauen. : 2002 durch Eszter SchratzerMitarbeiter2004 ist die Agentur, die Make-up Artists und Visagisten vermittelt, Teil von "Visagistik Professionell".Salongründung in der Sackstraße mit den Schwerpunkten Kosmetik Fußpflege, Sugaring und Naturkosmetiksetzt auf Innovation und neue Entwicklung. Im Make-up-Bereich etwa wendet sie HD-Technik an.22. September eröffnet das neue "Pure Beauty"-Ausbildungszentrum in der Annenstraße 57adiesem Tag haben auch alle Interessierten die Möglichkeit, das Zentrum von 11 bis 20 Uhr beim "Tag der offenen Tür" kennenzulernen.wird von der international erfahrenen und renommierten Visagistin Eszter Vass geleitet.Jahr werden mehrere Kurse und Module angeboten.am 17.März 1967Mutter von zwei wunderbaren Töchternwuchs in Ungarn auf und studierte dort Physiotherapie und Sportwissenschaften.dadurch als Physiotherapeutin nach Bad Tatzmannsdorf.27 Jahren verwitwet, musste sich früh einem Schicksalsschlag stellen. Dadurch krempelte sie ihr Leben um.Zufall kam sie in die Schönheitsbranche und absolvierte zuerst eine Visagistenausbildung, später die Berufsschule für Kosmetik, wo sie den Meister machte.verbrachte rund neun Jahre bei Guerlain und Lancome als Firmenvisagistin.erkannte den Bedarf von professioneller Schulung und Weiterbildung der Branche und machte sich mit ihrer Visagistenschule „Visagistik Professionell" 2002 selbstständig.kam die Agentur hinzu, 2009 die "Pandy's" Generalvertretung für Österreich.Motto ist: Arbeiten zu dürfen ist eine Gnade.liebt Yoga und fährt auch auf Yogareisen, wenn es der Terminkalender erlaubt.ihrer knappen Freizeit ist sie gerne künstlerisch und handwerklich tätig. Dann wird getöpfert, gemalt und restauriert.Schicksalsschläge haben sie enorm geprägt, daher genießt sie die Lebensqualität im Alltag und freut sich über Kleinigkeiten.