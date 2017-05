Weniger Plastik, mehr Komfort

10.05.2017, 08:00 Uhr

Neue, kreative Tasche soll das Einkaufen am Bauernmarkt erleichtern.

Wie bringen umweltbewusste Grazer ihre am Bauernmarkt getätigten Einkäufe nach Hause? Diese Frage stand zu Beginn des Design-Thinking-Prozesses "Zukunftswerkstatt" im Juli 2016 im Vordergrund.Initiiert von der Abteilung für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung der Stadt Graz und begleitet von der Agentur cardamom, wurde gemeinsam die Idee für eine Einkaufstasche geboren, mit der Konsumenten ihre Bauernmarkt-Köstlichkeiten, vor allem auch mit dem Fahrrad, sicher in die eigenen vier Wände transportieren können. Mit dieser multifunktionalen Tasche sollte nicht zuletzt auch jeglicher Plastikmüll vermieden werden.

Regionalität im Fokus

Made in Austria

Taschen-Infos

Um eine derartige Einkaufstasche für den Bauernmarkt ins Leben zu rufen, wurde im November des Vorjahres von der Abteilung für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung über die Creative Industries Styria ein "Call for Designers" ausgelobt.Die Anforderungen waren hoch, sollte das Endprodukt doch einer Fülle von Ansprüchen gerecht werden, wie Karin Hojak-Talaber (Stadt Graz) anführt: "Neben der Multifunktionalität war unter anderem wichtig, dass die Tasche eine Assoziation mit regionalen Produkten hervorruft. Ebenfalls von Bedeutung war die praktische Nutzbarkeit, dazu sollte es im Inneren Fächer für unterschiedliche Produkte, wie etwa Flaschen, geben."Das Innenleben musste außerdem für feuchte Produkte ausgelegt sein und zusätzlich noch Platz für Geldbörse, Mobiltelefon und Schlüssel bieten. "Für den besseren Transport sollte die Tasche auch gleichzeitig ein Rucksack sein."Bei der Produktion der schlussendlich ausgewählten Sieger-Tasche wird auf weite Wege verzichtet – sie wird in Österreich hergestellt.Der BEUTEBEUTEL, wie die Bauernmarkttasche genannt wird, ist ab sofort für 39 Euro in folgenden Einrichtungen erhältlich:•WOCHE-Büro (Gadollaplatz 1/6)•digitalis (Murgasse 14)•Taiga (Südtiroler Platz 12)•Zerum (Mariahilferstraße 13)•Graz Tourismus Information (Herrengasse 16)•Online bestellbar auf www.mapbagrag.at