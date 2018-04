WKO- und WOCHE-Tour in Liebenau und Puntigam

23.04.2018, 18:14 Uhr

WOCHE und WKO besuchten Unternehmen im Grazer Süden.

Alles neu macht der Frühling. Die Wirtschaftskammer, Regionalstelle Graz, besucht gemeinsam mit der WOCHE Unternehmen in Graz und bietet Informationen. WKO-Graz-Regionalstellenleiter Viktor Larissegger, Regionalstellenobfrau Sabine Wendlinger-Slanina, Frau in der Wirtschaft-Vorsitzende Barbara Mannsberger und ihre Stellvertreterin Christine Kühr und WKO-Referentin Karin Kranjec statteten gemeinsam mit WOCHE Graz-Geschäftsstellenleiter Philip Fürstaller und WOCHE-Medienberaterin Katrine Volkmer in Puntigam der Union Trading GmbH, Niro-Tech Grebien GmbH, Rene Schuch GmbH, VWA Van Wezel Autoparts GmbH, Gebrüder Weiss GmbH und Willis Erlebnisgärtnerei einen Besuch ab. In Liebenau freuten sich Schuster Schalk, die Tischlerei Grübler, die Ederegger Installations GmbH, KFZ Stange, die Kämmerer GmbH und Domizil Gebäudemangagement über einen Besuch. "Puntigam ist ein wirtschaftlich aufstrebender Bezirk, wo gute Erreichbarkeit wichtig ist", resümmiert Larissegger. Ein Impuls entstehe durch das Brauquartier. Und auch in Liebenau zeigen sich die Betriebe mit der Entwicklung zufrieden. "Gute Fachkräfte und Lehrlinge zu finden, ist eine Herausforderung", betont Larissegger. Außerdem meint er, dass ein Zebrastreifen in der Liebenauer Haupstraße hilfreich wäre.