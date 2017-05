WOCHE-Karrierecoaching mit Doria Pfob: Frust hemmt die Bewerbungslust

03.05.2017, 08:00 Uhr

Expertin Doria Pfob rät, wie man seine Motivation behält und positiv denkt.

Aus Fehlern lernen

Hunderte Bewerbungen geschrieben, aber die Antwort bleibt aus? Viele Bewerber verzweifeln daran, dass sie keine Reaktion von der Personalabteilung erhalten. Damit hat auch Petra Linhart zu kämpfen. WOCHE-Karrierecoach Doria Pfob berät die Kandidatin wie jede Woche an einem außergewöhnlichen Ort in Graz. Diesmal wurden die Job-Tipps inmitten tropischer Pflanzen im Botanischen Garten erteilt."Wenn man glaubt, dass es daran liegt, dass man schon öfter eine Stelle gewechselt hat, kann man die Flexibilität und das starke Anpassungsvermögen als Stärke hervorheben, die man aus seiner beruflichen Vergangenheit gewonnen hat", sagt Doria Pfob. „Wichtig ist, dass man nicht in Frust verfällt, sondern lernt, dem Personaler ein förderliches Bild von sich zu vermitteln.“Und man sollte sich von einem negativen Feedback nicht abhalten lassen, weiterzumachen. „Nur weil eine Person ‚Nein‘ sagt, heißt das nicht, dass alle anderen das auch so sehen.“ Pfob rät, an jeder negativen Sache die positive Seite zu sehen. "Schon Thomas Edison sagte, als er zum 100. Mal mit seinem Versuch gescheitert ist: ‚Jetzt weiß ich, welche Hundert Wege ich nicht noch einmal zu gehen brauche‘."

So kann man etwa bei Personalabteilungen nachfragen, sich das Feedback einholen, notieren und daraus für die Zukunft lernen. "Wenn Unternehmen einen wissen lassen, dass bestimmte Qualifikationen fehlen, kann man dies aktiv nutzen, um vom AMS Weiterbildungsmöglichkeiten einzufordern. Somit bittet man um exakt jene Ausbildung, die nachweisbar vom Markt gefordert wird."Man kann sich auch bei ehemaligen Arbeitgebern auf neue Stellen bewerben. "Wenn man einst einen guten Eindruck hinterlassen hat, stehen die Chancen oft nicht schlecht." Außerdem sollte man ab und zu neue Ideen des Bewerbens ausprobieren. "Ansonsten entsteht ein Teufelskreis aus Frustration. Motivieren kann man sich nur selber, das können andere nicht für einen erledigen." Man kann etwa Praktika vom AMS nutzen und ein Monat lang eine Stelle testen. "Damit zeigt man dem Unternehmen ohne Kosten, was man draufhat."Wollen auch Sie sich eine Stunde kostenlos von WOCHE-Karrrierecoach Doria Pfob beraten lassen? Dann schicken SIe ein Mail mit ihrer persönlichen Jobfrage an verena.schaupp@woche.at (Stichwort Karrierecoach). Es gibt jede Woche einen Termin mit Doria Pfob.Karrierecoach, Uni-Lektorin, Rednerin und Marketingberaterin"HerzensMarken – Im Überfluss gefragt sein", "Der KarriereBestseller – Dein Traumjob ist kein Zufall"Bewerbern zeigen, wie sie für Arbeitgeber unwiderstehlich werden und Unternehmen, wie man die Herzen der Kunden gewinnt