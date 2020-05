Mit dem Corona-Virus sind derzeit auch Gottesdienste für die Öffentlichkeit ausgesetzt. Die BezirksRundschau stellt darum in dieser Zeit Predigten zur Nachlese zur Verfügung. Diese Predigt zum fünften Ostersonntag hat Dechant Erich Weichselbaumer verlesen.

Jesu Wort von den Wohnungen beim Vater und vom Weg zum Vater will uns heute zugleich den Blick für den Muttertag öffnen. An diesem Tag danken wir unseren Müttern für alles, was sie uns ins Leben mitgegeben haben. Neben dem Geschenk des Lebens gehört der familiäre Zusammenhalt zum Kostbarsten, was sie uns geben konnten. Dieses Erbe weiterzugeben und zu pflegen ist der schönste Dank, den wir zurückgeben können. Wenn wir dabei auf Jesus schauen, weist er uns in seiner innigen Vater- und Mutterliebe den Weg dazu. Seine Rede im heutigen Evangelium geht dabei noch weiter und führt über die irdische Wirklichkeit hinaus.

Jesus spricht mit seinen Freunden von seinem Abschied. Er sagt ihnen: „Lasst euch nicht verwirren.“ Er will ihnen ihre Bedrückung nehmen und stellt ihnen das Bild des Wohnens beim himmlischen Vater vor: „Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen.“ Er geht, um für sie dort einen Platz vorzubereiten. Wie ein Quartiermacher sorgt er dafür, dass die die müde ankommen, dann wirklich eine Bleibe und ein Daheim finden. Im Laufe seiner Lehrtätigkeit hat sich sein Beziehungskreis ausgeweitet und dieser wurde immer größer. Als seine Gemeinde sind sie untereinander vertraut und zu Freunden geworden, und Jesus hat sie in seine innige Beziehung zum Vater hineingenommen. Er hatte die, die auf ihn neugierig waren, auf die Frage, wo wohnst du, zu sich eingeladen. Das war keine bestimmte Adresse, zu der er sie geführt hat, sondern er lud sie dorthin ein, wo er daheim ist. Er führte sie zum Geheimnis seines Lebens, dorthin wo er wohnt. Er wohnt in Gott. Er ist in Gott daheim.

Was er anbietet, das Wohnen bei Gott, das ist gültig für jetzt und ist zugleich Verheißung für das, was wir am Ende mit großer Zuversicht erwarten dürfen. Durch ihn ist das Paradies nicht verloren, sondern durch ihn dürfen wir darauf zugehen. Er selbst ist der Weg dahin. Es gibt keinen Weg dahin an Jesus vorbei. Jesus gibt in seiner Botschaft diesem Gedanken noch einen weiteren dazu, wenn er sagt: „Wer an meinem Wort festhält, den wird mein Vater lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen.“ „Wir werden bei ihm wohnen“ – das geschieht bereits im Hier und Heute.

In der Taufe sind wir Christus gleichgestaltet worden. Wir sind berufen zum Aufbau des Reiches Gottes, weil Christus uns befähigt, der selbst Wohnung bei uns nahm. So haben wir Anteil am allgemeinen Priestertum. Wir werden fördern, was dem Aufbau einer christlichen Gemeinde dient und uns einsetzen für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Gemäß unserer prophetischen Berufung werden wir Zeugnis dafür geben, dass unser Leben inmitten aller Herausforderungen im Blick auf Gott Zukunft hat.

Am heutigen Muttertag wollen wir besonders unseren Müttern danken, die ihren Familien Zusammenhalt geben und ihren Kindern ein liebendes Daheim schenken. Danke aber auch allen, die weiter in festem Vertrauen auf Jesu Wort mitarbeiten an einer von Gott geliebten Welt. Amen.