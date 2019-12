Die Freiwillige Feuerwehr Oberwödling hat für dieses Jahr etwas ganz Besonderes geplant – die Schürzenjäger werden im Festzelt aufspielen.



TOLLET. Am 15. Mai werden die wilden Schürzenjäger nach Oberwödling in das Festzelt der Feuerwehr kommen und dort für sensationelle Stimmung sorgen. Die Freiwillige Feuerwehr freut sich besonders über so bekannten Besuch und wird den Gästen einen ausgelassenen Abend bescheren. Die Feuerwehrmitglieder werden in dieser Zeit viel zu tun haben. Sie sorgen für Speis und Trank, bauen das Festzelt auf und wieder ab und werden das ganze Wochenende für das Wohl der Musiker und Fans sorgen.

Traditionell und cool zugleich, leben im Mai der Spirit und der Sound der großen alten Zeiten wieder auf. So werden die Schürzenjäger unter anderem mit ihren bewährten Hits wie „S’braucht ned viel“, „Der Jodelautomat“ oder „Sierra Madre“ unterhalten. Eine volle Dosis Alpenrock, die direkt ins Blut geht. Die Schürzenjäger werden auch mit neuen Hits überraschen, wie zum Beispiel mit ihrer neuen Single „Das ist dein Jahr“. Die Schürzenjägerzeit in Oberwödling wird nicht nur wild und poppig, sondern auch traditionell für Jung und Alt. Tickets für das Konzert sind unter oeticket.com, tickets@festwoedling.at, 0664 7545 3903 und bei allen Feuerwehrmitgliedern erhältlich.

2020 wird auch wie schon bereits 2019 wieder ein Clubbing am Samstag, 16. Mai, stattfinden. Unter anderem werden DJ Shany, Coverrun und Tim Tailer auf der Bühne stehen und Boden inklusive Wände zum Beben bringen. Das Wochenende klingt dann am Sonntag gemütlich beim Frühshoppen mit der Band „S‘hüzane Blech“ aus.