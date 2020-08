Ab September 2020 starten wir, unter Einhaltung der Covid-19 Bestimmungen, wieder mit voller Motivation in einen ausbildungsreichen Herbst.

Wir bieten Welpenkurse an, in welchem die jungen Hunde spielerisch Grundkommandos und div. Alltagssituationen erlernen.

Auch für ältere Hunde stellen wir ein Kursprogramm zur Verfügung, um unkompliziert den Alltag mit dem Besitzer zu bewältigen-sei es beim Spaziergang oder bei Begegnungen mit anderen Hunden.

Für Abwechslung sorgen unsere Fährtenkurse, wo die Vierbeiner gekonnt ihre Nase einzusetzen lernen.

Des weiteren bieten wir in regelmäßigen Abständen Sachkundenachweise an, welche bei der Hundeanmeldung in der zuständigen Gemeinde benötigt werden.

Sämtliche Informationen finden sie unter www.svoe-hartkirchen.at oder auf Facebook unter

SVÖ Hartkirchen OG 13.