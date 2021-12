Auch unter den Skifahrern ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ein paar Tipps für den Anfang.



NEUKIRCHEN/WALDE. Kinder lieben Skifahren - davon ist der Leiter des Union Skiclubs Neukirchen am Walde, Reinhold Bogner fest überzeugt: "Kinder sind gerne draußen und beim Skifahren ist man an der frischen Luft und im Schnee, das macht einfach Freude." Aber wann ist eigentlich das optimale Alter, um sich erstmals im Skifahren auszuprobieren? Bogner kennt die Antwort: "Wenn die Eltern selbst Skifahrer sind und ein Kind mit drei, vier Jahren das erste Mal mit Skiern vertraut machen, kann das bestimmt nicht schaden." Im jährlich stattfindenden Skikurs des Vereins Neukirchen am Walde können aber erst Kinder ab fünf Jahren teilnehmen. "In diesem Alter haben sie schon mehr Ausdauer. Bei uns ist das Ziel, dass sie nach den drei Tagen Skikurs zumindest im Kinderland komplett selbstständig fahren können", betont Bogner. Gerade am Anfang sollte nichts überstürzt werden, damit die Kinder keine Angst bekommen: "Man muss sich vom Leichten zum Schwierigen steigern, das ist das Wichtigste. Die Kinder müssen Spaß daran haben, alles andere ist meiner Meinung nach fehl am Platz."

Für den Organisator des Skikurses in Neukirchen ist es außerdem von Nutzen, wenn die Kinder in einer Gruppe lernen. "In der Gruppe macht es ihnen mehr Spaß und sie sind viel ehrgeiziger." Der Schlüssel zum Erfolg ist aber schließlich einzig und allein die Routine. "Wenn nach dem Kurs die Ski in die Ecke gestellt werden und nicht mehr gefahren wird, fängt man im nächsten Jahr wieder von vorne an." Auch Späteinsteigern rät der Experte unbedingt zu einem Skikurs: "Die grundlegenden Dinge müssen erst gelernt werden. Mit der richtigen Technik ist es nur halb so anstrengend."

Bestens ausgestattet



Ausrüstungstechnisch sind vor allem passende Skischuhe entscheidend. Diese sollten bestenfalls im Fachhandel gekauft werden. "Die Skischuhe müssen wirklich gut sitzen, sie dürfen weder zu klein noch zu groß sein. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, sich professionell beraten zu lassen." Die Ski dürfen für Anfänger gerne ein bisschen kürzer sein. Skistöcke werden nicht gebraucht, sie sind zu Beginn eher hinderlich. Auch die Helmpflicht ist bei Kindern zu beachten. "Wenn die Kinder dann auf der offenen Piste fahren, empfehle ich persönlich auch einen Rückenprotektor", erklärt der Experte.

Schwierige Zeiten



In den vergangenen Jahren seien die Kinder in den Skikursen tendenziell weniger geworden, sagt Bogner: "Corona hat die Situation natürlich nochmal verschärft. Aber als Verein brechen in jedem Jahr, in dem man keinen Kurs machen kann, Kinder weg. Und jeder Lift, der zugesperrt wird, ist für den Sport eine Katastrophe. Im Moment braucht es viel ehrenamtliches Engagement, um einen Lift zu erhalten."