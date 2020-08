Spiel und Spaß standen bei den Ferienaktionen im Naturpark Obst-Hügel-Land im Vordergrund und sorgten dafür, dass in den Ferien keine Langeweile aufkam.

Nach diesem außergewöhnlichen Frühjahr war es dem Naturpark-Team ein Anliegen, trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie auch heuer wieder Ferienpass-Veranstaltungen für die Kinder anzubieten. Und die Nachfrage war groß, viele der Angebote waren rasch ausgebucht.

Bei der Naturpark-Kräuterwerkstatt stellten die Kinder Geschenke aus der Natur, wie Spitzwegerich-Öl, Ringelblumensalbe und duftenden Blütentee her. Auf Entdeckungsreise im Lebensraum Fließgewässer machten sich die Kinder mit Becherlupe und Kescher in die Polsenz.

Bei den zweitägigen Forscher- und Waldwerkltagen stand der Lebensraum Wald im Vordergrund. Die Kinder erforschten sehr lebendige tote Bäume und beschäftigten sich mit den Jahresringen. Am zweiten Tag begeisterte die Samareiner Jägerschaft mit einem abwechslungsreichen Programm. Beim Walderlebnistag standen die Vögel des Waldes im Mittelpunkt und beim Naturpark-Sommerkindergarten durften die Kleinsten vier Tage im Wald zu Gast sein und dort bauen, singen, sammeln, kochen und am letzten Tag die Eltern zu einem Picknick einladen.

Rasch ausgebucht waren die Abendveranstaltungen wie die Exkursion zu Eulen und Fledermäusen sowie das Sterndalschaun mit der Kepler Sternwarte Linz, wo sogar aufgrund der großen Nachfrage noch ein Zusatztermin organisiert wurde.