Am 16. Jänner startet der Musiksommer Bad Schallerbach mit dem Neujahrskonzert in die Saison 2022. Das Programm verspricht abwechslungsreichen Genuss für jeden Geschmack.

BAD SCHALLERBACH. Eröffnet wird der bunte Reigen mit dem Bad Schallerbacher Neujahrskonzert. Es spielt das Salonorchester Bad Schallerbach unter Leitung von Musiksommer-Indentant Peter Gillmayr. Mit der gebürtigen Grieskirchner Sopranistin Beate Ritter und dem aus Gunskirchen stammenden Tenor Jörg Schneider stehen zwei Stars der Opern- und Operettenszene aus der Region auf der Bühne. Durch das Eröffnungskonzert führt Opernball-Moderator Christoph Wagner-Trenkwitz.

Kein Gewöhnungseffekt

Nach zwei Jahren Pandemie gibt es dennoch keine neu gelernte Routine. 2021 fand rund die Hälfte des geplanten Programms statt. Noch vor der entsprechenden Verordnung war 2021 für Veranstaltungen durchgängig FFP2-Maske vorgeschrieben. Die Lüftungsanlage sorgt für den regelmäßigen Luftaustausch im Saal. „Es ist ein riesiger Spagat, da sich die Vorschriften ständig ändern. Was gleich bleibt ist die Qualität des Programms, der Einsatz der Mitarbeiter und die Kapazitäten“, so Gillmayr. Schwierig ist vor allem die Entscheidung, wer eine Veranstaltung besuchen „darf“, wenn sich die Vorschriften für Besucherzahlen zwischenzeitlich ändern und eine Aufteilung auf zwei Abende nicht möglich ist.

Paare gemeinsam auf der Bühne

Die Planungen wurden laut Peter Gillmayr im Sommer abgeschlossen, seit November sind die Karten bereits im Verkauf. Auch heuer ist mit „Bühnenpaare“ wieder eine Eigenproduktion fixer Bestandteil des Programms. „Sehr einzigartig als Veranstalter“, so Gillmayr. In Kooperation mit der Vitalwelt Bad Schallerbach stehen Paare, die auch im echten Leben liiert sind, im Frühling auf der Atrium-Bühne. Maria Köstlinger und Juergen Maurer starten am 6. März. Dem humorvoll-satirischen Blick auf die Liebe folgt am 16. März ein musikalisch-literarischer Abend zum Weltfrauentag mit Nina Proll, Eva Maria Gintsberg und dem Trio de Salon. Am 17. März steht der gemeinsame Bühnenauftritt des Schauspieler-Ehepaares Brigitte Karner und Peter Simonischek auf dem Programm. Mit „Sag zum Abschied leise Servus“ setzen Elena Uhlig und Fritz Karl am 2. April einen Schlusspunkt voll Trennungsschmerz und schmachtender Liebessehnsucht. Für diese Veranstaltungsreihe wird ein Kombiticket um 68 Euro angeboten. Ein Teil des Programms besteht aus Events, die bereits zwei oder drei Mal wegen eines Lockdowns verschoben werden mussten. „Von 70 Veranstaltungen müssen nur zehn nachgeholt werden“, sagt Gillmayr. Er lehnt Streaming-Angebote, etwa durch den ORF, ab und sagt: „Ein Konzert ist eine Live-Sache, etwas Gemeinsames.“