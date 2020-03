Mit "Koch wos guats 3" präsentiert die Taufkirchner Bäuerin Gudrun Moser ihr drittes Kochbuch.



TAUFKIRCHEN (jmi). Gudrun Moser kann es nicht lassen: Die Taufkirchner Bäuerin hat ihr drittes Buch veröffentlicht. Hinter "Koch wos guats 3" stecken nicht nur zweieinhalb Jahre Arbeit, dahinter steckt vor allem Leidenschaft: "Kochen ist für mich Entspannung, das Ausleben meiner Rezeptideen und Genuss. Und dazu gehört auch das Ernten von Gemüse aus dem Garten oder Eier von meinen Hühnern einzusammeln", erklärt Moser gegenüber der BezirksRundschau. Lust sollen auch ihre Leser bekommen: "Dieses Kochbuch soll ein Nachschlagewerk für all jene sein, die Spaß am Kochen haben und gerne mit regionalen Zutaten kochen möchten." Was sich hinter Laugenkastanien, Giraffenroulade und Polsterzipf verbirgt? Eines darf schon verraten werden: Gut schmecken alle drei. "Ein sehr großer Teil der Rezepte stammt aus meiner Familie, und einen nicht unerheblichen Teil habe ich selbst kreiert", erzählt Moser. Rezepte von Freunden komplettieren den neuen Band. Der Fokus liegt auf heimischen Produkten: "Als Bäuerin ist es mir besonders wichtig, dass die Speisen mit saisonalen Produkten aus der Region gekocht werden", so Moser. Darum enthält das Buch auch eine Rubrik, die sich mit dem Haltbarmachen von Lebensmitteln beschäftigt.