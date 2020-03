Die sonnigeren Tage sind bereits im Anmarsch. Um mit Sonnenbrillen nicht nur die Augen zu schützen, sondern auch modern unterwegs zu sein, gibt es hier die diesjährigen Sonnenbrillen-Trends.

BEZIRKE. Windsor, Browline, Two Tone. Die Trends unter den Sonnenbrillen sind dieses Jahr vielfältig und haben für jeden Geschmack etwas auf Lager. Vor allem Retro-Schmuckstücke sind ein wahrer Eyecatcher. Sogenannte Windsor-Brillen haben eine runde Form und einen dünnen Ring, der über die Augenränder gelegt wird. Hier sind vor allem extra große Versionen von Rahmen und Gläsern sowie Hornoptik angesagt. Nicht zu vergessen sind auch die legendären Browline-Fassungen aus den Fünfzigerjahren. Diese springen sofort ins Auge und verleihen absolute Stilsicherheit. Wie der Name schon sagt, fallen sie durch markante, dunkle Oberränder entlang den Augenbrauen auf. "Wichtig dabei zu beachten ist, dass der Brillenrand immer die natürliche Augenbrauenlinie aufnimmt", weiß Christa Gesswagner von Aigner United Optics in Grieskirchen.

Sonnenbrillen für jeden Geschmack



Aber auch Brillen aus Metallfassungen sind heuer angesagt. Für einen glänzenden Auftritt sorgen dabei Fassungen aus Edelstahl, Titan, Legierungen aus Kupfer, Eisen sowie sämtliche Edelmetalle. Wer es lieber farbenfroh mag, sollte ein Auge auf Two-Tone Brillen werfen. Hier kommt es auf den gekonnten Farbmix an. Ob man lieber markante, nahtlose Kontraste oder fließende, weiche Abschattierungen und Nuancen mag, entscheidet der persönliche Geschmack. Besonders klassisches Blau liegt heuer im Trend. Grundsätzlich gilt dieses Jahr aber, dass alles getragen werden kann, was gefällt und was die Farbpallette im Frühling hergibt. Mit Brillen aus Kunststofffassungen in transparenten Tönen wird ebenfalls ein modisches Statement gesetzt. Dabei setzt man heuer vorzugsweise auf Farben wie Weiß, Nude, Rosé und Bernstein. Mag man es lieber außergewöhnlich, kann man sich mit Statement Brillen komplett ausleben. Ob geometrisch gearbeitete Fassungen, Oversize-Modelle, stark kontrastierende Gläser, Glanz- und Farbeffekte oder ein gewagter Material- und Mustermix, bei den Statement-Brillen gilt vor allem eins: Hauptsache extravagant.

Richtige Reinigung

Trendige Sonnenbrillen wollen auch gut geputzt werden. Hierbei sollte man die Sonnenbrille zuerst unter die Wasserleitung halten und den Staub wegspülen. Dann wird die Brille mit einem speziellen Reinigungsspray für Brillen gereinigt und mit einem Mikrofasertuch getrocknet. "Es ist wirklich wichtig, die Sonnenbrillen mit keinem scharfen Putzmittel zu reinigen", so Gesswagner.