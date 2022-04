Im aktuellen Kommentar ermutigt BezirksRundSchau-Redakteurin Susanne Straif, die Teuerungen an der Zapfsäule als Chance zu sehen.

GRIESKIRCHEN & EFERDING. Tief ins Geldbörserl greifen muss aktuell nicht nur, wer von steigenden Stromrechnungen oder Heizkosten betroffen ist. Teuerungen, insbesondere an der Zapfsäule, beschäftigen seit Wochen zahlreiche Autofahrer – eine Aufregung, die über den Stammtisch im Wirtshaus hinausgeht. Schließlich sind viele Grieskirchner und Eferdinger auf ihren Pkw angewiesen.

Wie steht es um Nachhaltigkeit?



Man muss nur daran denken, wie viele täglich aus dem Bezirk Eferding in den Ballungsraum Linz pendeln. Doch vielleicht ist auch diese Krise – wie es immer so schön heißt – eine Chance. Denn weite Umwege zu fahren, um zu der billigsten Tankstelle in der Region zu gelangen, geht weit am Nachhaltigkeitsgedanken vorbei. Der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel oder Fahrgemeinschaften rechnen sich nun mehr denn je.



Schreiben Sie uns Ihre Meinung

Wie lautet Ihre Meinung zu diesem Thema? Schreiben Sie uns an:

grieskirchen.red@bezirksrundschau.com

BezirksRundSchau Grieskirchen & Eferding, Trattnach-Arkade 1/Top 2.06, 4710 Grieskirchen

Die BezirksRundSchau behält sich vor, Leserbriefe gekürzt abzudrucken. Anonyme Zuschriften werden nicht veröffentlicht. Mehr Leserbriefe und Diskussionsbeiträge auf meinbezirk.at/grieskirchen-eferding



Billigste Tankstellen in Grieskirchen & Eferding