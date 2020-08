In 99 Prozent der Fälle passiert nichts. Im Ausnahmefall bereit zu sein und Menschen helfen zu können, kann Leben retten. Ein Erste-Hilfe-Kurs nimmt die Angst, gibt Sicherheit und lohnt sich zu 100 Prozent.

BEZIRK GRIESKIRCHEN. Mehr als 42.700 Personen absolvierten 2019 beim OÖ Roten Kreuz einen Erste-Hilfe-Kurs – davon 1.616 im Bezirk Grieskirchen. Trotzdem gibt es noch Luft nach oben: Vielen Menschen fehlt oft der Mut, im Ernstfall rasch und richtig anzupacken. Ein Grund dafür ist, dass sie nicht genau wissen, was im Fall der Fälle zu tun ist. Entweder, weil der letzte absolvierte Erste-Hilfe-Kurs schon Jahre zurückliegt oder weil es sich noch nicht ergeben hat, einen passenden Kurstermin in der Nähe zu finden.

Jetzt anmelden

Das OÖ. Rote Kreuz bietet flächendeckend Erste-Hilfe-Kurse an den Dienststellen an. Ein Erste-Hilfe-Kurs nimmt die Angst, gibt Sicherheit und lohnt sich zu 100 Prozent. Jeder kann in die Situation kommen, Erste Hilfe leisten zu müssen. „Das Einzige was man im Notfall falsch machen kann ist nichts zu tun“, erklärt Rotkreuz-Lehrbeauftragter Michael Schwarzgruber. Einer Befragung zufolge sehen neun von zehn Österreichern das Rote Kreuz als zentralen Ansprechpartner für Erste-Hilfe-Kurse. Infos und Anmeldung zu allen Kursen in Ihrer Nähe auf www.erstehilfe.at

Kursübersicht



Erste-Hilfe-Auffrischungskurs (4h)

- zur Auffrischung lebensrettender Sofortmaßnahmen

Erste-Hilfe-Auffrischungskurs (8h)

- Auffrischen des Erste-Hilfe-Wissens und praktische Übung

Erste-Hilfe-Grundkurs (16h)

- Erlernen aller Möglichkeiten von Hilfeleistungen, bei Unfällen oder bei Eintritt plötzlicher Erkrankungen.

Das gesamte Kursangebot ist auf der Homepage des Roten Kreuzes OÖ ersichtlich. Hier kann man sich bei Interesse zu einem fünftägigen Crashkurs per E-Mail eintragen und findet wertvolle Tipps - anschaulich beschrieben und mit Bildern versehen - um in verschiedenen Situationen richtig zu handeln.