Unser Nachwuchs kommt gut vorbereitet in die Schule. Eine schicke Schultasche, neue Bücher... machen Freude. Schreibgeräte, geordnet wie Orgelpfeifen. Motivierte Lehrerinnen.

Doch für etliche Kinder und Eltern ist die Schule mühsam. Der Grund dafür kann eine verdeckte Linkshändigkeit sein. Das ist bei 20% unserer Minderjährigen der Fall. Verdeckte Linkshändigkeit kann ohne aktives Zutun der Bezugspersonen entstehen, weil sich linkshändige Kinder von klein auf das rechtshändige Agieren abschauen. Schreiben mit der rechten Hand irritiert Linkshändige. Daran kann nicht nur der Schulerfolg leiden, (Legasthenie, Lernen...) so Günther Waldenberger von der Gesellschaft umgelernter Linkshändiger – GesULH und er rät: Bei Schulproblemen und wenn ein Schüler kränkelt, nervös, müde wirkt, auf verdeckte Linkshändigkeit hinterfragen. Erstansprechpartner ist die Schule. Beratung (auch für Ältere) bietet die GesULH mit Sitz in Tollet/Grieskirchen.