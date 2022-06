Drei Tage lang feierte der Musikverein St. Agatha beim Bezirksmusikfest sein 125-jähriges Vereinsjubiläum.

ST. AGATHA. Den Auftakt am Freitag feierten die Musikerinnen und Musiker mit dem "Agathensertreffen", beim dem gebürtige Agathenser aus Nah und Fern zusammenkamen. Die musikalische Unterhaltung lieferten die "Glorreichen Halunken". Nach der erfolgreichen Jugendmarschwertung am Samstagnachmittag reisten mehr als 35 Gastkapellen zum Festakt an und sorgten beim gemeinsamen Musizieren für ein traumhaft schönes, musikalisches Gesamtbild. Für Stimmung sorgten anschließend die "Mostpressers". Am Sonntag hieß es dann bei der Marschwertung des Bezirk Grieskirchen "Im Schritt Marsch!". Die angetretenen Kapellen lieferten dabei starke Leistungen, was sich auch in den zahlreichen vergebenen Auszeichnungen widerspiegelte. Dementsprechend feierten die Musikerinnen und Musiker auch im Festzelt. Der Musikverein Waizenkirchen am Vormittag und die "Brass Bulls" am Nachmittag heizten den zahlreichen Gästen gehörig ein.