"Wert des Lebens. Der Umgang mit den Unbrauchbaren" – so lautet der Titel der neuen Hartheim-Ausstellung. Der Rundgang beschäftigt sich mit der Frage nach der Definition des "Unbrauchbaren", die sich im Laufe der Geschichte vielfach gewandelt hat. Das Gedenkschloss Hartheim steigt etwa zur Zeit der Aufklärung ein, führt den Besucher bis in die Gegenwart und eröffnet den Blick in die Zukunft.

ALKOVEN. Nach 15 Jahren konzipierte die Gedenkstätte für Opfer der NS-Euthanasie, Schloss Hartheim, die Dauerausstellung "Wert des Lebens" um. Brigitte Kepplinger, Obfrau des "Vereins Schloss Hartheim", und Florian Schwanninger, Leiter des Lern- und Gedenkorts Schloss Hartheim, verpassten dem Rundgang einen zeitgemäßen Anstrich. Die Ausstellung beleuchtet den Umgang der Gesellschaft mit Menschen, die als "unbrauchbar" definiert wurden, und lässt dabei neueste Entwicklungen aus Biomedizin, Behindertenforschung und Ethik einfließen.

Von der Aufklärung bis zur Gegenwart

Thematisiert werden zudem Gesellschaftsideale, vom Aussehen bis zum Lebensstil. Kepplinger erklärt: "Die neue Ausstellung widmet sich den Fragen: Wer wurde und wird als ‚unbrauchbar‘ betrachtet und warum? Wer gibt die Definition vor? Der Erzählbogen spannt sich von der Aufklärung bis zur Gegenwart. Auch die Pflege alter und kranker Menschen war uns ein großes Anliegen." Schwanninger ergänzt: "Pflege ist auch heute noch ein schwieriges Thema. Hinzu kommt, dass neue Technologien den Anschein erwecken, alle 'Mängel' des Menschen beseitigen und beheben zu können. Optimierung wird eine permanente Verpflichtung, auch in physischer und psychischer Hinsicht."

Modernisierung

Im Zuge der Modernisierung wurden interaktive Displays und eine barrierefreie App eingerichtet: Durch Abfotografieren der QR-Codes auf den Infotafeln erhalten Besucher Zugriff auf Übersetzungen, darunter Gebärdensprache. Landeshauptmann Thomas Stelzer: "Die Wahrung der unantastbaren Würde des Menschen und Respekt müssen unser Handeln bestimmen. Hartheim zeigt: Ausgrenzung, Antisemitismus und Rassismus haben bei uns keinen Platz."

Mehr aus Grieskirchen & Eferding