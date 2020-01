Besucht wurde neben dem Samariterbund in Alkoven und dem Roten Kreuz Hartkirchen, auch das Rote Kreuz in Eferding. Danach ging es zu den Alten - und Pflegeheimen in Hartkirchen und Eferding. Wichtig war der Jungen ÖVP auch, Danke an die freiwilligen Feuerwehren im ganzen Bezirk zu sagen. Stellvertretend für diese, wurde die FF Hinzenbach besucht. „ Das ganze Jahr über leisten diese Organisationen tolle Arbeit, auf die wir in unserer Gesellschaft nicht verzichten können. Wir nehmen uns jedes Jahr gerne Zeit, um uns bei diesen Organisationen mit regionalen Schmankerln zu bedanken“, erklärt JVP-Bezirksobfrau Julia Kreinecker.