EFERDING (jmi). Dem Eferdinger Lukas Strasser liegt das Schauspiel im Blut. Auch hierbei gilt die Devise: Früh übt sich. Schon während Strassers Schulzeit in Linz besuchte der Eferdinger die Musical Theatre Academy in Puchenau. Am Lehrplan: Tanz, Gesang und Schauspiel. „Trainiert und geprobt wurde dort mehrmals wöchentlich“, erzählt Strasser. Nach der Matura ging es für ihn zur Musicalausbildung nach Wien, danach an verschiedene Theater. Die Gagen verwendete er für Weiterbildung mit Schwerpunkt Schauspiel, sodass er nun sechs Jahre nach Abschluss als Musicaldarsteller, Schauspieler für Bühne und Film sowie als Choreograf tätig ist.

Wo er sich am liebsten sieht? „Wenn man alle Gattungen der darstellenden Kunst als Haus betrachtet, haben alle dieselbe Basis, die das das Gerüst formt und stützt. Jeder Sparte könnte man ein eigenständiges Zimmer zuordnen, das spezielle Methoden, Techniken und Herangehensweisen mit sich bringt und trotzdem auf demselben Fundament aufgebaut ist“, erklärt der Eferdinger. Heißt: intensiver Probenprozess beim Sprechtheater, kontinuierliches Training beim Tanz und Gesang beim Musiktheater; beim Film wiederum gehe man „viel feiner und intimer an eine Szene heran, da für keinen weit entfernten zweiten Rang gespielt werden muss". Der Eferdinger Künstler will vor allem mit interessanten Regisseuren arbeiten: "Ob dies national oder international passiert, spielt für mich keine große Rolle. Wir haben das Glück, in Österreich einige grandiose Theater- und Filmemacher zu haben.“

"Wenig später waren dann auch schon Familienmitglieder und Freunde via Livestream mit dabei, und es wurde für viele ein Fixpunkt im Tagesablauf", sagt Lukas Strasser über seine Online-Sportklassen.

Die Corona-Krise bedeutet wie bei vielen Künstlern auch für den Eferdinger einen Einschnitt in seiner Arbeit. Im März war er noch bei einem Engagement an der Oper Graz, als von heute auf morgen alle Vorstellungen gestrichen wurden. „Als dann auch noch die ‚West Side Story‘ in Mörbisch abgesagt worden ist, wurde ich etwas unrund. Die Freude ist groß, dass es hoffentlich in wenigen Wochen wieder mit den ersten Projekten losgeht.“ Die Zeit nutzte er, um das studioEase (studio-ease.com) mitaufzubauen. Dahinter stecken Online-Sportklassen.

„Mit diesem regelmäßigen Alltag war es auf einmal für mich möglich, täglich in meinem Wohnzimmer in aller Ruhe Yoga oder Sport zu machen. Wenig später waren dann auch schon Familienmitglieder und Freunde via Livestream mit dabei, und es wurde für viele ein Fixpunkt im Tagesablauf“, erklärt Strasser. Damit wollen er und sein Team auch die breite Masse begeistern. Die Teilnahme an einer der Klassen ist kostenlos, erworben werden können Einzeltickets und 3er-Blöcke. Abheben will sich das Online-Angebot vom großen Konkurrenten YouTube mit dessen vielen kostenlosen Sportvideos vor allem durch Interaktivität: "Mein Team und ich spezialisieren uns auf Live-Klassen. So kann der Trainer oder die Trainerin stets auf individuelle Bedürfnisse Rücksicht nehmen, Übungen anpassen und direktes Feedback geben", sagt Strasser. Einen Vorteil sieht der Eferdinger auch darin, als Gruppe Sport zu betreiben: „Das macht einfach viel mehr Spaß.“

Beide Passionen verbinden

Bald geht es für Strasser in Sachen Schauspiel wieder weiter – das studioEase will er aber weiter betreiben. Im Herbst ist er als Choreograf für eine Produktion am Stadttheater Klagenfurt engagiert. Danach geht es nach Linz an das Theater Phönix, mit der Premiere am 28. November. "Die Möglichkeit auf eine stabile Internetverbindung ist in beiden Städten gegeben. So kann ich auch während dieser Zeit für das studioEASE als Trainer zur Verfügung stehen", so Strasser.