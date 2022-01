Elisabeth Kronsteiner ist als fleißige Regionautin aktiv und lädt regelmäßig sehenswerte Bilder auf "meinbezirk.at" hoch. Vor allem Landschaftsbildern haben es der leidenschaftlichen Hobby-Fotografin angetan.



KEMATEN. Elisabeth Kronsteiner ist viel und gerne in ihrer Gemeinde Kematen am Innbach unterwegs. Fast immer mit dabei: die Kamera. Am liebsten knipst Kronsteiner Bilder von Tieren, Blumen sowie Sonnenauf- und -untergängen. Spätestens seit ihrem 50. Geburtstag hat sie die Leidenschaft für die Fotografie gepackt, wie Kronsteiner selbst erzählt. Damals bekam sie eine qualitativ hochwertige Kamera geschenkt. "Wenn man ein gutes Werkzeug hat, kann man gut arbeiten", behauptet die Kematnerin. Betrachtet man die Ergebnisse ihrer Arbeit in der Regionauten-Community auf MeinBezirk.at, so scheint die Kematnerin zu wissen, wovon sie spricht: Als eine der engagiertesten Regionautinnen in der Region Grieskirchen und Eferding lädt sie regelmäßig sehenswerte Landschaftsbilder und gestochen scharfe Tierfotos hoch. Zu den Motiven komme sie meist spontan: "Wenn die Sonne aufgeht oder untergeht, muss ich oft schnell sein. Man weiß ja vorher nie, wie er wird. Jeder dieser Momente ist einzigartig und für mich etwas Besonderes."

Hohe Wertschätzung

"Als Zufall" bezeichnet Kronsteiner den Beginn ihrer "Regionauten-Karriere". "Anfang Jänner 2019 war eine Mondfinsternis samt ‚Blutmond‘. Meine Schwägerin hat mir geraten, das Foto an die BezirksRundSchau zu schicken. Denn damals wurde aufgerufen, die schönsten Bilder vom Mond zu senden – worauf ich mich als Regionautin angemeldet habe." Seitdem waren Kronsteiners Werke des Öfteren in der Printausgabe der BezirksRundSchau zu sehen. #+Die Kematnerin sei bereits von vielen Personen angesprochen worden, wie sehr ihnen die Fotos gefallen würden. "Jede Zeitung, in der meine Fotos bislang veröffentlicht wurden, habe ich mir außerdem aufgehoben und in einer großen Schachtel gesammelt", erzählt Kronsteiner stolz. Aber auch online findet sie Spaß an ihrem Hobby. "Regionautin zu sein, gefällt mir, weil man zum einen Bilder selbst hochladen kann und diese sofort von anderen Leuten gesehen werden – wertschätzende Kommentare inklusive. Zudem bewundere ich auch selbst gerne die Beiträge anderer Regionauten."

Sonnenaufgang in Kematen – eingefangen von Regionautin Elisabeth Kronsteiner.

Foto: Elisabeth Kronsteiner

hochgeladen von Valentin Berghammer

"Noch viel zu lernen"

Ein Foto ist für Kronsteiner jedenfalls nur dann gut, wenn es nicht bearbeitet wird. Selbst würde sie ihre eigenen Werke nie bearbeiten. "Nur dann ist es für mich ein richtiges Foto", so Kronsteiner. In puncto Fotografie habe sie sich alles selbst beigebracht. Daher sieht die fleißige und ehrgeizige Regionautin auch noch Verbesserungspotenzial: "Ich habe in der nächsten Zeit einmal vor, einen Fotokurs zu besuchen oder zu einem Fotoclub zu gehen. Es gibt für mich noch viel zu lernen."

Mehr Bilder von Elisabeth Kronsteiner finden Sie auf ihrem Regionauten-Profil