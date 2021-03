Unterwegs in der Welt und eifrig Schnapsgläser sammeln – mit seinen Hobbies ist Gerald Stutz aus Kallham bald zu sehen bei Barbara Karlich. Vorher war auch schon der ORF Radio OÖ zu Besuch bei ihm.

KALLHAM. Die Sammlerleidenschaft von Weltenbummler Gerald Stutz mit seiner „verrücktesten Homepage Österreichs“ brachte ihn in den letzten Tagen zwei Mal als Gast zum ORF. Mitte März schaute der ORF Radio OÖ mit seiner Sendung „Oberösterreicher des Tages“ bei dem Kallhamer vorbei. Dieser präsentierte dabei seine vielen Sammlungen. Dabei ging es etwa um die besuchten Welterbestätten in 116 Ländern, sowie der Sammlung von über 3.300 Schnapsgläser bis zu den 305 Brettljausen. Durch die Homepage aufmerksam gemacht wurde auch die Redaktion der "Barbara Karlich Show" und so wurde Stutz nach Wien zur Aufzeichnung der Show eingeladen. Das Thema in dieser Sendung ist "Ich bin immer für meine Eltern da“ – Stutz wird hier über seine große Reisetätigkeit und die vielen ehrenamtlichen Ämter sprechen.

Die Sendung der "Barbara Karlich Show" mit Gerald Stutz wird am Mittwoch, den 31. März um 16 Uhr in ORF 2 ausgestrahlt.