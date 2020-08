Bereit für die Wellen: Zwölf Kandidaten bestanden die Schiffpatentprüfung in Aschach.



ASCHACH. Karl Liedlbauer, Geschäftsführer der Schifführerschule Nautik-Austria aus Aschach, freute sich, dass alle zwölf Teilnehmer mit Erfolg die Schiffpatentprüfung vor der Kommission der Landesregierung in Kaiserau in Aschach abgelegt haben. An vier Kursabenden, unterstützt von praktischen Einheiten, lernten die Kursteilnehmer Wissen über Schleusen-und Manöverfahrten sowie technische Details. Die Prüfung für das Schifführerpatent 10 Meter befähigt die zwölf Kanditaten dazu ein Boot auf Seen, Flüssen und Wasserstraßen zu steuern.