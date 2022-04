Die Polizei hielt in der Nacht von Freitag auf Samstag, 16. April 2022, einen jungen Raser an. Dieser hatte zuvor das Auto der Beamten in Zivil überholt.

BAD SCHALLERBACH. Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen fuhr am 16. April 2022 um 0:55 Uhr mit seinem Pkw im Gemeindegebiet von Bad Schallerbach zuerst auf der B137 und dann auf der B134 aus Richtung Wels kommend in Richtung Eferding. Dabei überholte er bei Strkm 12,4 der B137 trotz doppelter Sperrlinie ein Zivilfahrzeug der Landesverkehrsabteilung.

Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung des Fahrzeuges auf. Während der Nachfahrt mit eingeschaltetem Blaulicht und Folgetonhorn setzte der 18-Jährige mehrere Geschwindigkeitsüberschreitungen. So überschritt er zum Beispiel in einer 80 km/h-Zone die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um weitere 80 km/h.

Der 18-jährige Fahrzeuglenker konnte angehalten werden. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,56 Promille Alkoholgehalt.