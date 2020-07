UPDATE: Die aktuellen Corona-Zahlen aus allen Bezirken sowie Neuigkeiten finden Sie ab sofort hier .

Hier finden Sie die aktuellen Zahlen des Landes OÖ zu den bestätigten Corona-Virus-Fällen. Der Beitrag wird laufend aktualisiert. Seit 31.03. weist das Land OÖ die Zahlen unter Abzug der Genesenen und Verstorbenen aus.



UPDATE, 24.07.2020, 8 Uhr. BEZIRKE GRIESKIRCHEN, EFERDING. Derzeit sind im Bezirk Grieskirchen 3, im Bezirk Eferding 8 bestätigte Corona-Fälle bekannt. Die Zahl der Infizierten in Oberösterreich ist leicht gesunken: Momentan sind 465 Personen infiziert.

Informationen vom 23.7.

8 Uhr: Derzeit gibt es in den Bezirken Grieskirchen und Eferding jeweils 3 bestätigte Corona-Fälle. Die Zahl der Infizierten in Oberösterreich ist leicht gestiegen: Momentan sind 467 Personen infiziert.

Informationen vom 21.07

17 Uhr: Derzeit gibt es im Bezirk Grieskirchen 3 und im Bezirk Eferding 1 bestätigte Corona-Fälle. Die Zahl der Infizierten in Oberösterreich liegt momentan bei 460 Personen.

Informationen vom 8.06.

10 Uhr: In den Bezirken Grieskirchen und Eferding sind keine Corona-Fälle bestätigt. Die Zahl der Infizierten in ganz Oberösterreich bleibt beständig: Aktuell sind 24 Fälle gemeldet.

Informationen vom 3.06.

9 Uhr: In den Bezirken Grieskirchen und Eferding sind derzeit keine Corona-Fälle bestätigt. Die Zahl der Infizierten in Oberösterreich geht weiterhin zurück: Derzeit sind 17 Fälle gemeldet.

Informationen vom 28.05.

8 Uhr: Weiterhin keine Corona-Infizierten in den Bezirken Eferding und Grieskirchen. Die Gesamtzahl der aktuell Infizierten für Oberösterreich ist neuerlich gesunken und steht aktuell bei 22 – abzüglich Genesener und Verstorbener.

Informationen vom 27.05.

13 Uhr: Die 0 in der Statistik der Corona-Fälle bleibt in den Bezirken Eferding und Grieskirchen aufrecht. Die Gesamtzahl der aktuell Infizierten für Oberösterreich sinkt weiter und steht aktuell bei 23 – abzüglich Genesener und Verstorbener.

Informationen vom 26.05.

8 Uhr:Weiterhin keine Corona-Fälle in den Bezirken Eferding und Grieskirchen gemeldet. Die Gesamtzahl der aktuell Infizierten für Oberösterreich sinkt auf 25 – abzüglich Genesener und Verstorbener.

Informationen vom 25.05.

13 Uhr: Derzeit sind keine Corona-Fälle in den Bezirken Eferding und Grieskirchen gemeldet. Gesamtzahl der aktuell Infizierten für Oberösterreich: 27 – abzüglich Genesener und Verstorbener.

Informationen vom 24.05.

10.30 Uhr: Derzeit sind keine Corona-Fälle in den Bezirken Grieskirchen und Eferding bestätigt. Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 28 – abzüglich Genesener und Verstorbener.

Informationen vom 23.05.

11 Uhr: Die Lage ist weiterhin stabil, derzeit sind keine Corona-Fälle in den Bezirken Grieskirchen und Eferding bestätigt. Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 29 – abzüglich Genesener und Verstorbener.

Informationen vom 22.05.

9 Uhr: Die Region ist weiterhin "Corona-frei" – keine aktuellen Fälle sind derzeit gemeldet (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 30 – abzüglich Genesener und Verstorbener.

Informationen vom 21.05.

9.45 Uhr: Keine Corona-Fälle sind derzeit in den Bezirken Eferding und Grieskirchen gemeldet (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 29 – abzüglich Genesener und Verstorbener.

Informationen vom 20.05.

11 Uhr: Unsere Region bleibt "Corona-frei" - keine Fälle in den Bezirken Eferding und Grieskirchen gemeldet (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aber: Leichter Anstieg bei den Infizierten-Zahl für OÖ: 32, das sind um sieben mehr als gestern – abzüglich Genesener und Verstorbener.

Informationen vom 19.05.

9 Uhr: Endlich: Die Region ist "Corona-frei": In den Bezirken Eferding und Grieskirchen sind aktuell keine Infizierten bestätigt (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Derzeit sind außerdem noch Wels-Stadt, Braunau, Schärding und Vöcklabruck ohne Corona-Fälle. Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 25 – abzüglich Genesener und Verstorbener.

Informationen vom 18.05.

9 Uhr: Stabile Lage in der Region: Ein Fall ist im Bezirk Grieskirchen bestätigt, kein Fall im Bezirk Eferding (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 28 – abzüglich Genesener und Verstorbener.

Informationen vom 17.05.

10.30 Uhr: Weiterhin ein bestätigter Corona-Fall im Bezirk Grieskirchen. Der Bezirk Eferding bleibt "Corona-frei" (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 28 – abzüglich Genesener und Verstorbener.

Informationen vom 16.05.

13 Uhr: Stabile Lage in der Region: Ein bestätigter Corona-Fall im Bezirk Grieskirchen, keiner im Bezirk Eferding (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 28 – abzüglich Genesener und Verstorbener.

Informationen vom 15.05.

9.30 Uhr: Der Bezirk Eferding ist weiterhin „Corona-frei“, im Bezirk Grieskirchen ist aktuell ein Fall bestätigt (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 27 – abzüglich Genesener und Verstorbener.

Informationen vom 14.05.

9.30 Uhr: Im Bezirk Grieskirchen ist derzeit ein Corona-Infizierter bestätigt, im Bezirk Eferding gibt es aktuell keine Fälle (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 33 – abzüglich Genesener und Verstorbener.

Informationen vom 13.05.

9.30 Uhr: Die Lage bleibt weiterhin stabil: Im Bezirk Grieskirchen ist derzeit ein Corona-Infizierter bestätigt, im Bezirk Eferding gibt es aktuell keine Fälle (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 33 – abzüglich Genesener und Verstorbener.

Aktuelle Todesfälle: Ein 83-jähriger Mann aus dem Bezirk Eferding ist im Klinikum Wels-Grieskirchen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus verstorben. Er hatte Vorerkrankungen.

Informationen vom 12.05.

9 Uhr: Die Zahlen der Infizierten sind oö-weit weiterhin rückläufig. Auch in der Region ist die Lage weiterhin stabil: Im Bezirk Grieskirchen gibt es derzeit einen Erkrankten, im Bezirk Eferding ist aktuell kein Fall bestätigt (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Neben dem Bezirk Wels sind auch Wels-Stadt, Schärding und Vöcklabruck "corona-frei". Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 40 – abzüglich Genesener und Verstorbener.

Informationen vom 11.05.

9 Uhr: Weiterhin stabile Lage in der Region und Rückgang der Corona-Infizierten oberösterreichweit. Im Bezirk Grieskirchen ist aktuell nur ein Corona-Fall bestätigt, der Bezirk Eferding ist weiterhin "Corona-frei" (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 43 – abzüglich Genesener und Verstorbener.

Informationen vom 10.05.

9 Uhr: Stabile Lage in der Region: Im Bezirk Eferding sind derzeit keine Krankheitsfälle gemeldet. Im Bezirk Grieskirchen ist nur noch ein Corona-Fall bestätigt (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 47 – abzüglich Genesener und Verstorbener.

Informationen vom 09.05.

9 Uhr: Die Zahl der Erkrankten geht oö-weit weiterhin zurück. Auch die Lage in der Region ist weiterhin stabil. Im Bezirk Grieskirchen ist aktuell ein Erkrankter gemeldet. Der Bezirk Eferding ist derzeit "Corona-frei" (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 48 – abzüglich Genesener und Verstorbener.

Informationen vom 08.05.

8.30 Uhr: Stabile Zahlen in der Region: Im Bezirk Grieskirchen ist aktuell ein Erkrankter gemeldet. Der Bezirk Eferding ist derzeit "Corona-frei" (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 57 – abzüglich Genesener und Verstorbener.

Informationen vom 07.05.

10 Uhr: Gute Nachrichten für den Bezirk Eferding: Derzeit sind keine aktuell Erkrankten gemeldet. Im Bezirk Grieskirchen ist ein aktueller Corona-Fall gemeldet (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 68 – abzüglich Genesener und Verstorbener.

Informationen vom 06.05.

9 Uhr: Die Zahl der Erkrankten geht weiter zurück. In beiden Bezirken Grieskirchen und Eferding ist aktuell jeweils ein Erkrankter gemeldet (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 70 – abzüglich Genesener und Verstorbener.

Informationen vom 05.05.

9.45 Uhr: Stabile Zahlen in der Region: Im Bezirk Grieskirchen sind aktuell zwei Erkrankte, im Bezirk ein Erkrankter gemeldet (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 87 – abzüglich Genesener und Verstorbener.

Informationen vom 04.05.

9.30 Uhr: Die Zahlen sind weiterhin stabil: Im Bezirk Grieskirchen sind derzeit zwei Erkrankte, im Bezirk ein Erkrankter gemeldet (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 92 – abzüglich Genesener und Verstorbener.

Informationen vom 03.05.:

9.45 Uhr: Im Bezirk Grieskirchen sind derzeit zwei Fälle von Erkrankten bestätigt, im Bezirk Eferding ist es sogar mittlerweile nur mehr einer (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 94 – abzüglich Genesener und Verstorbener.

Informationen vom 02.05.

8.45 Uhr: Die Zahlen der aktuell bestätigen Corona-Erkrankten fällt weiterhin. Im Bezirk Grieskirchen sind derzeit zwei Corona-Infizierte gemeldet. Im Bezirk Eferding sind es ebenfalls aktuell zwei Erkrankte (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 98 – abzüglich Genesener und Verstorbener.

Informationen vom 01.05.

9 Uhr: Im Bezirk Grieskirchen sind derzeit fünf Corona-Infizierte gemeldet - einer weniger als gestern. Im Bezirk Eferding sind es aktuell drei bestätigte Fälle (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 110 – abzüglich Genesener und Verstorbener.

Informationen vom 30.04.:

10.30 Uhr: Die Zahlen der Corona-Infizierten sind weiterhin leicht rückläufig. Aktuell sind sechs Erkrankte im Bezirk Grieskirchen, drei Erkrankte im Bezirk Eferding gemeldet (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 125 – abzüglich Genesener und Verstorbener.

Informationen vom 29.04.

9 Uhr: Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Bezirk Grieskirchen fällt weiterhin: Aktuell sind sieben Personen infiziert. Im Bezirk Eferding sind es weiterhin vier Erkrankte (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 146 – abzüglich Genesener und Verstorbener.

Informationen vom 28.04.

8.45 Uhr: Die Zahl der aktuell an Corona-Erkrankten fiel im Vergleich zum Vortag im Bezirk Grieskirchen von zwölf auf acht Personen. Im Bezirk Eferding sind es weiterhin vier bestätigte Fälle (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 157 – abzüglich Genesener und Verstorbener.

Informationen vom 27.04.

8.45 Uhr: Stabile Zahlen in der Region: Im Bezirk Eferding sind derzeit vier Corona-Infizierte gemeldet, im Bezirk Grieskirchen sind es zwölf (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 171 – abzüglich Genesener und Verstorbener.

Informationen vom 26.04.

9 Uhr: Im Bezirk Eferding sind derzeit vier Infizierte gemeldet, im Bezirk Grieskirchen sind es weiterhin zwölf (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 167 - abzüglich Genesener und Verstorbener.

Informationen vom 25.04.

8.45 Uhr: Die Zahl der Corona-Infizierten ist weiterhin leicht rückläufig. Im Bezirk Eferding sind derzeit drei Fälle bestätigt, im Bezirk Grieskirchen sind es zwölf (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 167 - abzüglich Genesener und Verstorbener.

Informationen vom 24.04.

8.45 Uhr: Im Bezirk Grieskirchen sind derzeit 12 Corona-Fälle bestätigt, im Bezirk Eferding kam seit gestern ein weiterer Fall dazu: Hier sind derzeit fünf Personen infiziert (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 174 – abzüglich Genesener und Verstorbener.

Informationen vom 23.04.

8.45 Uhr: Die Zahl der bestätigten Corona-Infizierte im Bezirk Grieskirchen bleibt weiterhin auf 13. Im Bezirk Eferding sind derzeit vier Personen betroffen (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 199 – abzüglich Genesener und Verstorbener.

Informationen vom 22.04.

8.45 Uhr: Die Zahlen der aktuell bestätigten Corona-Fälle fallen weiterhin leicht. Im Bezirk Grieskirchen sind derzeit 13 Infizierte gemeldet, im Bezirk Eferding 5 (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 230 – abzüglich Genesener und Verstorbener.

Informationen vom 21.04.

9 Uhr: Die Zahl der aktuell erkrankten Personen sind weiterhin stabil bzw. leicht rückläufig. Im Bezirk Grieskirchen sind derzeit 14 Corona-Fälle bestätigt, im Bezirk Eferding 6. (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 259 abzüglich Genesener und Verstorbener.

Informationen vom 20.04.

9 Uhr: Die Zahl der aktuell bestätigten Corona-Erkrankten sind weiterhin gefallen: Im Bezirk Grieskirchen sind derzeit 14 Personen, im Bezirk Eferding 7 Personen betroffen (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 278 abzüglich Genesener und Verstorbener.

Aktuelle Todesfälle: Ein 71-jähriger Mann aus dem Bezirk Eferding ist am Wochenende im Ordensklinikum Elisabethinen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus verstorben.

Informationen vom 19.04.

8.30 Uhr: Im Bezirk Grieskirchen sind derzeit 17 Corona-Infizierte gemeldet, im Bezirk Eferding 9 (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 314 abzüglich Genesener und Verstorbener.

Informationen vom 18.04.

8.30 Uhr: Im Bezirk Grieskirchen gibt es derzeit 17 bestätigte Corona-Erkrankte, im Bezirk Eferding 11 (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 338 abzüglich Genesener und Verstorbener.

Informationen vom 17.04.

9 Uhr: Die Zahlen der aktuell an Corona-Erkrankten fällt weiter: Im Bezirk Grieskirchen sind es derzeit 16 Personen, im Bezirk Eferding 14 Personen. (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 388 abzüglich Genesener und Verstorbener.

Im Altenheim Waizenkirchen wurde eine Bewohnerin positiv getestet. Die Testung aller Bewohner und aller Mitarbeiter wurde veranlasst. In ganz Oberösterreich sind derzeit 37 Bewohner sowie 65 Mitarbeiter in 28 Alten- und Pflegeheimen in OÖ vom Corona-Virus betroffen.

Informationen vom 16.04.

9 Uhr: Im Bezirk Grieskirchen sind derzeit 19 Personen gemeldet, die an Corona erkrankt sind. Im Bezirk Eferding sind 18 Personen betroffen (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 452 abzüglich Genesener und Verstorbener.

Informationen vom 15.04.

9 Uhr: Zahlen der Corona-Erkrankten sind weiterhin rückläufig. Im Bezirk Grieskirchen sind es derzeit 21, im Bezirk 18 Personen erkrankt (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 516 abzüglich Genesener und Verstorbener.

Informationen vom 14.04.

9 Uhr: Die Zahlen der aktuell an Corona-infizierten Personen sind in der Region weiterhin rückläufig. Im Bezirk Grieskirchen sind derzeit 24 Personen, im Bezirk Eferding 20 Personen erkrankt (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 582 abzüglich Genesener und Verstorbener).

Informationen vom 13.04.

9.30 Uhr: Die Zahl der aktuell an Corona-Infizierten ist im Bezirk Grieskirchen auf 26 gesunken. Im Bezirk Eferding sind es derzeit 22 Personen (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 608 abzüglich Genesener und Verstorbener).

Informationen vom 12.04.

09.30 Uhr: Die Zahlen der Personen, die derzeit am Corona-Virus infiziert sind, sind weiter gesunken. Im Bezirk Eferding sind es aktuell 21 Fälle, im Bezirk Grieskirchen 29 (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 673 (abzüglich Genesener und Verstorbener).

Informationen vom 11.04.

08.45 Uhr: Die Zahl der aktuellen Corona-Erkrankten im Bezirk Grieskirchen sind auf 36 Personen gefallen. Im Bezirk Grieskirchen sind es weiterhin 23 Personen (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 764 (abzüglich Genesener und Verstorbener).

Informationen vom 10.04.

9.30 Uhr: Die Zahl der aktuellen Corona-Erkrankten im Bezirk Eferding sind auf 23 Personen gefallen. Im Bezirk Grieskirchen sind es weiterhin 41 Personen (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 859 (abzüglich Genesener und Verstorbener).

Informationen vom 09.04.

08.45 Uhr: Im Bezirk Eferding sind aktuell 28 Personen am Corona-Virus erkrankt, im Bezirk Greiskirchen sind es 41 (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 950 (abzüglich Genesener und Verstorbener).

Informationen vom 08.04.

08.45 Uhr: Leichter Rückgang bei den derzeitig infizierten Personen. Im Bezirk Grieskirchen sind aktuell 44 Personen erkrankt, im Bezirk Eferding 27 (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 1035 (abzüglich Genesener und Verstorbener).

Informationen vom 07.04.

08.45 Uhr: Im Bezirk Grieskirchen sind aktuell 49 Personen, im Bezirk Eferding 29 Personen am Corona-Virus infiziert (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 1132 (abzüglich Genesener und Verstorbener).

Informationen vom 06.04.

9 Uhr: Die Zahlen der bestätigten Corona-Fälle betragen aktuell 50 Personen im Bezirk Grieskirchen, im Bezirk Eferding 27 Personen (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 1218 (abzüglich Genesener und Verstorbener).

Informationen vom 05.04.

9.30 Uhr: Leichter Rückgang bei der derzeitigen Infiziertenzahl: Im Bezirk Grieskirchen sind aktuell 47 Personen, im Bezirk Eferding 26 erkrankt (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 1249 (abzüglich Genesener und Verstorbener).

Informationen vom 04.04.

9.30 Uhr: Aktuell sind im Bezirk Grieskirchen 48 Personen, im Bezirk Eferding 27 Personen am Corona-Virus erkrankt (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 1308 (abzüglich Genesener und Verstorbener).

Informationen vom 03.04.

10 Uhr: Die Zahl der bestätigten Fälle liegt im Bezirk Grieskirchen derzeit bei 46 Personen, im Bezirk Eferding weiterhin bei 27 Personen (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 1356 (abzüglich Genesener und Verstorbener).

Informationen vom 01.04.

Die Zahl der bestätigten Fälle liegt im Bezirk Grieskirchen derzeit bei 40 Personen, im Bezirk Eferding bei 27 Personen (Gesamtzahl abzüglich Genesener und Verstorbener). Aktuelle Infizierten-Zahl für OÖ: 1358 (abzüglich Genesener und Verstorbener).

Informationen vom 01.04.

08.50 Uhr: Die Zahlen der bestätigten Corona-Fälle sind gestiegen auf 47 Personen im Bezirk Grieskirchen, 32 im Bezirk Eferding. Zahlen für OÖ: 1618. (Gesamtzahlen ohne Genesene und Verstorbene)

Informationen vom 30.03.

Die Zahlen der bestätigten Corona-Fälle sind in beiden Bezirken gleich geblieben: 33 im Bezirk Grieskirchen, 26 im Bezirk Eferding. Zahlen für OÖ: 1303.

18.10 Uhr: Die Zahlen der bestätigten Corona-Fälle sind in beiden Bezirken im Laufe des Tages wieder angestiegen. Im Bezirk Grieskirchen auf 33 Personen, im Bezirk Eferding auf 26. Zahlen für OÖ: 1315.

10.40 Uhr: Die Zahl der Corona-Infizierten ist in beiden Bezirken leicht gesunken: Im Bezirk Grieskirchen auf 29 Personen, im Bezirk Eferding auf 22. Zahlen für OÖ: 1293.

Informationen vom 29.03.:

18.40 Uhr: Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Bezirk Grieskirchen ist leicht gestiegen auf 32 Personen, im Bezirk Eferding auf 26 Personen. Zahlen für OÖ: 1304.

Informationen vom 28.03.:

19.40 Uhr: Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Bezirk Grieskirchen betragen 30 Personen, im Bezirk Eferding 25 Personen. Zahlen für OÖ: 1232.

Informationen vom 27.03.:

19.40 Uhr: Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Bezirk Grieskrichen ist auf 25 angestiegen. Weiterhin 22 Fälle im Bezirk Eferding. Zahlen für OÖ: 1172.

09.40 Uhr: Noch zwei bestätigte Fälle kamen im Bezirk Eferding dazu – die Zahl der Corona-Infizierten beträgt nun 22. Weiterhin 22 Fälle im Bezirk Grieskirchen. Zahlen für OÖ: 1162.

Informationen vom 26.03.

18.30 Uhr: Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Bezirk Eferding ist auf 20 angesprungen. Im Bezirk Grieskirchen sind 22 Infizierte bestätigt. Zahlen für OÖ: 1102.

08.30 Uhr: Die Zahl der bestätigten Corona-Infizierten im Bezirk Grieskirchen beträgt weiterhin 20 Personen, im Bezirk Eferding 14 Personen. Zahlen für OÖ: 1024.

Informationen vom 25.03.

Die Zahl der bestätigten Corona-Infizierten kletterte im Bezirk Grieskirchen auf 20 Personen. Im Bezirk Eferding kamen heute noch zwei weitere Fälle hinzu auf insgesamt 14 Personen. Zahlen für OÖ: 956.

09.30 Uhr: Im Bezirk Eferding wurden zwei weiterer Fälle bestätigt – die Zahl der Corona-Infizierten beläuft sich nun auf zwölf Personen. Weiterhin 15 bestätigte Fälle im Bezirk Grieskirchen. Zahlen für ganz OÖ: 858.

Information vom 24.03.

18.30 Uhr: In beiden Bezirken wurde je zwei weiterer Fälle bestätigt – die Zahl der Corona-Infizierten beläuft sich im Bezirk Eferding jetzt auf zehn Personen, im Bezirk Grieskirchen auf 15 Personen. Zahlen für ganz OÖ: 810.

09.30 Uhr: Im Bezirk Eferding wurde eine weiterer Fall bestätigt – die Zahl der Corona-Infizierten beläuft sich jetzt auf acht Personen. Weiterhin 13 bestätigte Fälle im Bezirk Grieskirchen. Zahlen für ganz OÖ: 764.

Information vom 23.03.:

18.45 Uhr: Laut Land OÖ sind die bestätigten Fälle im Bezirk Grieskirchen (13 Personen) und im Bezirk Eferding (7 Personen) konstant geblieben. Zahlen für ganz OÖ: 725.

15.10 Uhr: Die Anzahl der bestätigten Fälle für den Bezirk Grieskirchen stieg um eine Person und ist nun 13. Weierhin sieben Fälle im Bezirk Eferding. Zahlen für ganz OÖ: 698.

Information vom 22.03.

08.40 Uhr: Gleichbleibende Anzahl der bestätigten Fälle für den Bezirk Grieskirchen (12) und den Bezirk Eferding (7). Zahlen für ganz OÖ: 606.

Information vom 21.03.

17.40 Uhr: Ein weiterer Fall wurde im Bezirk Eferding bekanntgegeben: Die Zahl der Corona-Infizierten beträgt nun sieben Personen. Weiterhin zwölf bestätigte Fälle im Bezirk Grieskirchen vermeldet. Zahlen für ganz OÖ: 562.

09.40 Uhr: Die Zahlen der bestätigten Corona-Fälle bleiben weiterhin stabil für den Bezirk Grieskirchen (12) und den Bezirk Eferding (6). In ganz OÖ stieg die Zahl der bestätigten Infizierten auf 507.

Information vom 20.03.

18.45 Uhr: Ein weiterer Fall wurde im Bezirk Grieskirchen vermeldet - die Zahl der Corona-Infizierten beläuft sich jetzt auf 12. Weiterhin sechs Fälle im Bezirk Eferding. Zahlen für ganz OÖ: 439.

10.15 Uhr: Im Bezirk Grieskirchen wurde ein weiterer Fall bestätigt, derzeit sind elf Personen am Corona-Virus infiziert. Die Zahl für Eferding bleibt mit sechs Fällen gleich. Zahlen für ganz OÖ: 399.

Information vom 19.03.:

18.15 Uhr: Im Bezirk Eferding wurde ein weitere Fall bestätigt, somit ist die Anzahl der Infizierten auf sechs Personen gewachsen. Weiterhin zehn Corona-Fälle im Bezirk Grieskirchen. Zahlen für ganz OÖ: 378.

14.15 Uhr: Im Bezirk Grieskirchen wurde ein weitere Fall bestätigt, somit ist die Anzahl der Infizierten auf zehn Personen gewachsen. Weiterhin fünf Corona-Fälle im Bezirk Eferding. Zahlen für ganz OÖ: 356.

09.45 Uhr: Je ein weiterer Corona-Fall bestätigt: Im Bezirk Eferding sind es jetzt fünf Infizierte, im Bezirk Grieskirchen neun. Zahlen für ganz OÖ: 345.

Information vom 18.03.:

18.45 Uhr: Im Bezirk Eferding kam eine infizierte Person dazu - es sind nun vier bestätigte Corona-Fälle. Die Zahlen für den Bezirk bleibt mit acht Personen gleich. Zahlen in ganz OÖ: 301.

10.30 Uhr: Die Zahlen der Corona-Fälle in der Region bleiben gleich: Bezirk Grieskirchen mit acht Infizierten, Bezirk Eferding mit drei Infizierten. Zahlen der bestätigten Fälle in ganz OÖ: 278.

Information vom 17.03.

18.45 Uhr: Im Bezirk Grieskirchen wurde ein weiterer bestätigter Fall bekanntgegeben. Die Zahl an Infizierten sind nun 8. Im Bezirk Eferding verbleibt wie bereits zu Mittag bei drei Fällen. In ganz OÖ belaufen sich die bestätigten Corona-Fälle auf 254 Personen.

13.45 Uhr: Im Bezirk Eferding wurde eine weitere Corona-Infizierung bestätigt – in Summe sind nun drei Fälle bekannt. Der Bezirk Grieskirchen hält nach wie vor sieben Infizierte. Zahlen für ganz OÖ: 242.

10.15 Uhr: Bestätigte Corona-Fälle bleiben im Bezirk Grieskirchen auf sieben Personen, im Bezirk Eferding auf zwei. Zahlen für ganz OÖ: 228.

Information vom 16.03.:

18.50 Uhr: Bestätigte Corona-Fälle in der Region weiterhin stabil: Bezirk Grieskirchen mit sieben Infizierten, Bezirk Eferding mit zwei Infizierten. Zahlen für ganz Oberösterreich: 210.

14.15 Uhr: Laut offiziellen Angaben des Landes OÖ sind im Bezirk Grieskirchen sieben Fälle von Corona-Virus-Infizierten bestätigt. Im Bezirk Eferding sind es zwei Fälle. In ganz Oberösterreich sind es nun ingesamt 198 Infizierte.

Information vom 15.03.

18 Uhr: Laut offiziellen Angaben des Landes OÖ sind im Bezirk Grieskirchen sieben Fälle von Corona-Virus-Infizierten bestätigt. Im Bezirk Eferding sind es zwei Fälle. In ganz Oberösterreich sind es nun ingesamt 166 Infizierte.

14.30 Uhr: Mit 15. März 2020 (Stand 7 Uhr) sind im Bezirk Grieskirchen sind sechs Personen infiziert, am Tag davor waren es drei. In Eferding sind laut Angaben des Land OÖ derzeit keine Personen infiziert. Oberösterreichweit gibt es nun insgesamt 152 Infizierte.

Helfen in Grieskirchen & Eferding

Soziale Kontakte sollen in den nächsten Tagen so weit als möglich vermieden werden, um die Corona-Virus-Ausbreitung abzubremsen. Darum erklären sich Privatpersonen in den Bezirken Grieskirchen und Eferding bereit, für Menschen der Risikogruppen (ältere Personen und jene mit Vorerkrankungen) einkaufen zu gehen. Eine Übersicht finden Sie hier.