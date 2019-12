Bürgermeister Wolfgang Oberlehner lud traditionell am Vorabend des Silvesterlaufes zum Empfang ins Melodium Peuerbach.

Dennis Bankowsky moderierte gekonnt zweisprachig für die anwesenden internationalen Athleten.

Peuerbach – the city of Silvester running – so Dennis Bankowsky.

Die Sponsoren – allen voran Raiffeisen Peuerbach Chef Anton Hofer und Aigner United Optics Chef Andreas Aigner und die Athleten des „Lauf der Asse“ freuen sich auf einen schönen Jahresausklang in Peuerbach.

Andreas Vojta, 33facher österreichischer Staatsmeister, Athleten Manager Carsten Eich und nicht zuletzt „Mr. Silvesterlauf“ Hubert Lang freuen sich auf einem spannenden 39. Int. Silvesterlauf der auch auf Grund der schönen Wetterprognosen auf beste Ergebnisse hoffen lässt. Wir freuen uns!