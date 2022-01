Vier Neujahrsbabys erblickten am 1. Jänner 2022 in Grieskirchen das Licht der Welt. Die Zahl der Geburten ist steigend, wie ein Blick auf die Geburtenbilanz des Klinikums Wels-Grieskirchen zeigt.

GRIESKIRCHEN. Die Zahl der Geburten am Grieskirchner Standort des Klinikums Wels-Grieskirchen ist weiterhin steigend: 633 Babys erblickten im Jahr 2021 in der Bezirkshauptstadt das Licht der Welt, am Klinikum-Standort Wels waren es 2.016. Im Jahr 2020 wurden 626 Geburten in Grieskirchen und 1.957 in Wels betreut. Von den insgesamt 2.649 Neugeborenen im Jahr 2021 am Klinikum Wels-Grieskirchen sind 1.288 Mädchen und 1.361 Buben. Auch Mehrlingsgeburten fehlten vergangenes Jahr im Klinikum nicht: 47 Zwillingsgeburten gab es am Standort Wels. Unter den Müttern der 2.649 geborenen Babys war die älteste 45 Jahre alt, die jüngste zählte 17 Jahre.

Corona machte auch vor der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe nicht halt. Unter allen Geburten, die im Jahr 2021 betreut wurden, waren insgesamt zwölf Mütter mit einem positiven Corona-Befund. "Corona-Geburten sind natürlich auch für das Personal besonders belastend, da dieses während der gesamten Zeit in entsprechender Schutzausrüstung arbeiten muss", lautet es aus dem Klinikum Wels-Grieskirchen.

Vier "Neujahrsbabys" kamen 2022 in Grieskirchen zur Welt

Ein "Weihnachtsbaby" durfte das Personal am 24. Dezember 2021 in Grieskirchen begrüßen. "Neujahrsbabys" gab es sogar vier: Emma Schörflinger aus St. Agatha, Michael Finzinger und Theo Lettner aus St. Marienkirchen an der Polsenz sowie Anton Mittermayr aus Pennewang im Bezirk Wels-Land. Die Grieskirchner Bürgermeisterin Maria Pachner freut's: "Wir freuen uns riesig, in das neue Jahr mit vier Neujahrsbabys gestartet zu sein. Vor der Wahl im September gab es das Gerücht, dass die Geburtenstation in Grieskirchen geschlossen werden soll – das ist ein klarer Gegenbeweis zur Schließung."