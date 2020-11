Corona-Ampel für Schulen in Oberösterreich orange: Aufgrund des dramatischen Anstiegs an Covid-19 Fällen in den letzten Tagen hat sich die Bundesregierung entschließen müssen, einen neuerlichen Lockdown für viele Bereiche des öffentlichen Lebens zu verhängen. Diese Maßnahmen betreffen auch die Schulen, die per Verordnung des BMBWF ab 3. November bis vorerst 30. November "Orange" gestellt sind, teilt die Bildungsdirektion OÖ mit.

Hotline zu Schulfragen der Bildungsdirektion Montag bis Freitag von 7.30 bis 18 Uhr unter Tel. 0732/7071-4131 oder 0732/7071-4132