Während der Arbeiten am Kreuzungsumbau im Bereich Johannesstraße – Industriestraße und der ÖBB Park & Ride-Zufahrt ist die Johannesstraße Süd in Grieskirchen gesperrt. Die Bauarbeiten starten am 3. August und sollen bis 11. September abgeschlossen sein.

GRIESKIRCHEN. Die Schulstraße endet mit dem Start der Umbauarbeiten an der Kreuzung mit der Johannesstraße in einer Sackgasse. Der Parkplatz Ost und das Motel können nur über die Badstraße erreicht werden. Der ÖBB Park & Ride Parkplatz bleibt während dieses Zeitraums gesperrt. Die Firma Fröling kann ausschließlich über die Ost-Zufahrt erreicht werden. Die Bushaltestelle Badstraße/Schulstraße wird bis zum Abschluss der Bauarbeiten nicht angefahren. Die Zufahrt zum ÖAMTC ist ungehindert möglich.