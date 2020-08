Zwei Wochen nach dem ein Autofahrer in einen Lichtmast in Alkoven prallte, wurde die FF Alkoven am 7. August abermals zu einem Unfall dieser Art gerufen.

ALKOVEN. Unter einem nicht ganz so guten Zeichen dürften derzeit die Lichtmasten am B 129-Kreisverkehr in Alkoven bei der Jet-Tankstelle stehen. Nachdem ein Pkw-Lenker am 26. Juli 2020 schon ein derartiges Beleuchtungsgerät außer Gefecht gesetzt hat und dieses noch nicht durch ein neues ersetzt werden konnte, fehlt seit dem späten Abend des 7. August 2020 jetzt der nächste Laternenmast.

So wurden die beiden Alkovener Feuerwehren um 22.53 Uhr des 7. August zu einem Verkehrsunfall eben im genannten Bereich alarmiert. Der unverletzt gebliebene Lenker gab an, er wäre von Alkoven kommend in den Kreisverkehr eingefahren und wollte in Richtung Bergham (Tankstelle) wieder ausfahren. Dabei kam das Auto über den Fahrbahnteiler, stieß gegen den Laternenmasten und fällte denselbigen.

Aufgrund der vorherrschenden Lage konnte die Feuerwehr Polsing rasch wieder einrücken. Seitens der Feuerwehr Alkoven wurde das Unfallfahrzeug nach Aufnahme durch die Polizei an der Tankstelle abgestellt. In Zusammenarbeit mit dem Bauhofleiter wurde im Anschluss wie schon am 26. Juli der Lichtmast durchgetrennt, um die weiteren, elektrischen Arbeiten zu ermöglichen. Für die Feuerwehr Alkoven war der Einsatz um 00.11 Uhr beendet.