Pkw übersehen – Verletzungen unbestimmten Grades

HAAG/HAUSRUCK. Ein 42-Jähriger lenkte seinen Pkw heute, 23. Dezember 2019, gegen 15:20 Uhr auf der Innviertler Straße Richtung Haag am Hausruck. Bei der Autobahnauffahrt der A8 in Haag am Hausruck wollte er nach links Richtung Wels auffahren.

Dabei dürfte er den entgegenkommenden Pkw eines 39-Jährigen aus dem Bezirk Wels-Land übersehen haben und es kam zu einem Zusammenstoß. Der 39-Jährige wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Krankenhaus Grieskirchen gebracht.