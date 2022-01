Als zwei Jugendliche gestern einem stark alkoholisierten Erwachsenen halfen, wurden sie von ihm mit einem Messer bedroht.

BEZIRK EFERDING. Ein 16-Jähriger und eine 15-Jährige, beide aus dem Bezirk Eferding, halfen am 5. Jänner 2022 gegen 20:15 Uhr einem offenbar stark alkoholisierten 34-Jährigen aus dem Bezirk Grieskirchen nach dem Verlassen des Zuges in Eferding, da er immer wieder stürzte. Sie stützten bzw. begleiteten ihn Richtung Parkplatz, als der 34-Jährige plötzlich ein Messer gegen sie richtete. Die beiden Jugendlichen bekamen Angst und flüchteten. Dabei alarmierten sie die Polizei. Der 34-Jährige wurde inzwischen von einer Polizeistreife kontrolliert, nachdem er am Bahnhofsgelände in Eferding gestürzt war. Bei der Personsdurchsuchung wurde das Taschenmesser, mit dem die beiden Jugendlichen bedroht worden sind, gefunden. Der 34-Jährige wird angezeigt.