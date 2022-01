GRIESKIRCHEN. Am 4. Jänner stattete der als "Bierpapst" bekannte Conrad Seidl dem Stammtisch der Bierbruderschaft Gambrinus Grieskirchen einen Besuch in der "Tuba" ab. Mit seiner Fachkompetenz und humorvollen Art bereicherte er eine Bierverkostung der Bierbrüder, wie diese berichten.

Conrad Seidl ist ein österreichischer Journalist, der für seine Leidenschaft zum Thema Bier und Braukultur bekannt ist. "Mein Name ist Conrad Seidl – und wer hinter 'Seidl' ein Hohlmaß oder ein Bierglas vermutet, liegt nicht ganz falsch. Aber wenn ich schon mit einem so inspirierenden Namen gesegnet bin, habe ich mir die Bezeichnung Bierpapst markenrechtlich schützen lassen", so erklärt Seidl. Seit mehr als 35 Jahren schreibt er über Politik. "Wer sich den ganzen Tag mit Politik befassen muss, braucht nachher ein Bier. Oder auch zwei. So habe ich gelernt, wie ein Biersommelier zu verkosten, wie ein Beerjudge zu beurteilen und wie ein Beerwriter über Brauereien und ihre Braukunst zu schreiben."