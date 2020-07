Die BezirksRundschau zeichnet bereits zum zehnten Mal Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen aus, die sich für Wertschöpfung in der Region und damit für den Erhalt der Lebensqualität in Oberösterreich engagieren.

BEZIRKE (jmi). Die BezirksRundschau vergibt heuer wieder in Zusammenarbeit mit dem Land OÖ, Sparkasse OÖ, Nah&Frisch, ÖBB und ÖAMTC wieder den Regionalitätspreis. Mit diesem werden Unternehmen, Instituationen, Organisationen, Initiativen und Privatpersonen ausgezeichnet, die sich für die Wertschöpfung in der Region engagieren. "Gerade die Corona-Krise führt uns vor Augen, wie wichtig die hohe Dichte an regionaler Wertschöpfung in unserem Land ist", betont Landeshauptmann Thomas Stelzer die Bedeutung des Regionalitätspreises.

Vergeben wird der Regionalitätspreis in neun Kategorien: Dienstleistung und Handel; Industrie; Handwerk und Gewerbe; Vereine, Institutionen, Behörden; Tourismus; Gastronomie; Land- und Forstwirtschaft; Mobilität und erneuerbare Energien; "Regional & Digital".

Nominierte 2020

Einen Einblick in die Unternehmen, Vereine und Projekte aus den Bezirken Grieskirchen und Eferding, die dieses Jahr für den Regionalitätspreis nominiert sind, lesen Sie hier:

Landjugend Bezirk Eferding: Die Landjugendlichen widmen sich mit ihrem Jahresprojekt "Landjugend auf Mission – wir schauen auf unsere Region" Bewusstsein und Wertschätzung für die Region Eferding zu schaffen. Das gelingt den Landjugendlichen etwa mit Online-Infoabenden, Aktionen zu Gesundheit und Sport sowie Aktionen für Kinder.

Max & Malz Privatbrauerei: Der Kallhamer Maxmilian Meindl legt bei seinen Produkten Wert auf höchste Bio-Qualität. In seiner Brauerei werden Biere nach alten Rezepten, mit neuen Ideen und besten Rohstoffen gebraut.

Otelo Grieskirchen: Verschiedene Veranstaltungen für Jung und Alt bietet das Otelo Grieskirchen seit 2017 an.

Hausrucköl Verein: Auf Nachhaltigkeit legt Hausrucköl ihr Augenmerk. Der Raps aus der Region spart vor allem Transport, die Bauern liefern aus dem Umkreis von 30 km den Raps direkt bei der Ölmühle in Aistersheim an und erzielen dadurch mehr Erlös für ihr Produkt.

Onlineplattform Regiofrisch: Mit dem Onlineshop liefert der Prambachkirchner Michael Neuweg Produkte von Produzenten aus der Region an die Kunden.

Union Grieskirchen Sektion Faustball mit UFG Grieskirchen-Pötting: Die Faustballer sind Organisatoren der Faustball-U18-WM und U21-EM 2021 und tragen so zur Wertschöpfung in der Region bei. Weiterer Fokus der Sportler ist die Nachwuchsarbeit.

