Am 29. Juni erfolgte die traditionelle Übergabe des Präsidentenamtes im Rotary Club Haag am Hausruck. Kurt Gaubinger übergibt die Clubführung nach einem sehr erfolgreichen Jahr an seinen Nachfolger Christian Haid.

HAAG AM HAUSRUCK. Im vergangenen Jahr wurden wieder einige Benefiz-Veranstaltungen wie der Kultur Salon und ein Weihnachtskonzert mit dem Jeunesse Chor Linz durchgeführt. Mit den eingenommenen Mitteln konnten internationale, aber auch soziale Projekte in Haag am Hausruck unterstützt werden. Unter anderem wird für die Lebenshilfe Haag am Hausruck ein Aktiv-Garten in Zusammenarbeit mit Wüdwux errichtet, da dem Rotary Club Haag insbesondere auch regionale Sozialprojekte sehr am Herzen liegen. In diesem Kontext übernahmen Mitglieder des Clubs auch während den ersten beiden Monaten der Corona Krise den Fahrdienst für Essen auf Rädern in Haag. Christian Haid freut sich auf ein sicher spannendes Jahr im Zeichen der aktuellen Entwicklungen:



"Es werden die erfolgreichen Kultursalons fortgeführt und auch ein Weihnachtskonzert ist wieder geplant, um damit weiterhin regionale und internationale Hilfsprojekte unterstützen zu können."