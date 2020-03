Die Landjugend-Ortsgruppe in Haibach wurde Anfang November 2019 gegründet. Ihre Mitglieder stecken aber bereits in den Arbeiten für ihr erstes großes Event.

HAIBACH/DONAU (jmi). Zum Ausruhen ist keine Zeit für die LJ-Mitglieder in Haibach. Das nächste große Event, das traditionelle Bezirkssensenmähen, findet zwar erst am 17. Mai statt, dafür gearbeitet wird aber jetzt schon. Eine Herausforderung, denn die Ortsgruppe wurde erst Anfang November 2019 gegründet. Grün hinter den Ohren sind die Mitglieder aber darum noch lange nicht: "Wir haben einige Mitglieder im Vorstand, die bereits beim Bezirksmusikfest geholfen haben. Sie wissen, was man braucht und worauf man achten muss. Uns ist es wichtig, dass wir das Bezirkssensenmähen selbst machen, damit wir auch als junge Landjugendgruppe richtiges Ansehen bekommen. Da haben wir wohl unseren eigenen Kopf", zeigt sich LJ-Haibach-Leiter Michael Augdoppler motiviert.

"Damit die Jungen in der Region bleiben"

Schlagkraft hat die Ortsgruppe genügend: Sie startete mit 20 Mitgliedern, demnächst kommen noch einmal so viele Mitglieder hinzu. "Wir waren eine kleine Gruppe, die überlegt hat, eine Landjugend-Ortsgruppe zu gründen. Auf die Kettenbriefe haben wir gleich viel Rückmeldung bekommen, ebenso beim Infoabend. Auch im Ort haben wir das Feedback bekommen, dass es toll wäre, wieder eine Landjugend-Ortsgruppe zu haben", so Augdoppler. Nach der Gründung ging es gleich mit dem Tragen der Erntekrone los. Hinzu kommen Veranstaltungen wie Oldtimerausfahrt, Punschstand und Skitag.

Augdoppler schätzt die Verantwortung, die man als Landjugendlicher bekommt, ebenso wie für die Gemeinschaft sinnvolle Projekte wie Flurreinigungs- oder Ferienaktionen. Von dem Einsatz der LJ profitiert auch die Region: "Es tut sich einfach mehr im Ort, wenn die jungen Leute zusammenkommen. So wären sie entweder in der Schule oder daheim vor dem Computer. Vereine wie die Landjugend sind wichtig, damit die Jungen auch in der Region bleiben", ist Augdoppler überzeugt.