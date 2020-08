Ferialkräfte am Marktgemeindeamt Wallern/Tr.

Heuer beschäftigt das Marktgemeindeamt wieder 8 Ferialkräfte. Den jungen WallernInnen wird die Gelegenheit gegeben in die Arbeitswelt zu schnuppern und dabei auch einige Euros zu verdienen. Im Kindergarten, am Marktgemeindeamt in der Verwaltung, am Bauhof und in der Bibliothek sind die jungen Damen und Herren eingesetzt. Die Marktgemeinde Wallern und Bgm. Franz Kieslinger wünschen den Jugendlichen wahrscheinlich anstrengende, aber trotzdem schöne Wochen in ihrem Aufgabengebiet und hoffen, dass ihnen diese Erfahrungen für den späteren Berufsweg zugutekommen.