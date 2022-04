"Tradition bewahren und weitergeben" – unter diesem Motto kam die Initiative Freiheitlicher Frauen (IFF) der Bezirke Grieskirchen und Eferding zum österlichen Arbeitskreis zusammen.

GRIESKIRCHEN & EFERDING. Unter ihnen befand sich auch Sabine Binder, zweite Präsidentin und freiheitliche Frauensprecherin des oberösterreichischen Landtages. Mit ihr kamen zahlreiche Frauen in den Räumlichkeiten der Firma Binder in Wallern zusammen, um – unter der Anleitung von Brigitte Mayr von der Gärtnerei Floradies – traditionelle Palmbuschen und farbenfrohe Ostergestecke. Abgerundet wurde die Veranstaltung mit von den Teilnehmerinnen selbst gemachten Köstlichkeiten. Ebenso Nationalratsabgeordnete Rosa Ecker (Gemeinde Saxen im Bezirk Perg) ließ sich das Zusammentreffen nicht entgehen und stattete den Freiheitlichen Frauen einen Überraschungsbesuch ab. "Es freut mich, dass dieser Workshop so großartig angenommen wurde und jede Generation vertreten war", so Binder.